Újra hosszú hétvége, és újra csak telt ház a borsodi szállodákban

A Bónusz Brigád felmérése szerint ebben az időszakban már harmadik éve Lillafüred a kedvenc belföldi úti cél, melyet idén Miskolctapolca és Hajdúszoboszló követett még a dobogón. A felmérés eredményeit – már ami Lillafüredet illeti – megerősítette Száva Zsuzsanna, a Hunguest Hotel Palota értékesítési vezetője is, aki a múlt héthez hasonlóan ismét elégedett volt a szállodájuk kihasználtságával.

– Az előző hosszú hétvégén teljes telt házunk volt, és most is szinte ugyanerről tudok beszámolni. Nagyon örülünk neki, hogy rengeteg család választotta pihenésük helyszínéül Lillafüredet, ami talán annak is köszönhető, hogy a két négynapos hétvége közé esett még az őszi szünet is. Emellett az időjárásnak is sokat köszönhetünk, emberemlékezet óta nem volt ilyen kellemes meleg, napos idő így október végén, november elején – hangsúlyozta.

Lillafüred a favorit

Száva Zsuzsanna azt mondta, az eddigi foglalások alapján az év hátralevő részében is népszerű lesz Lillafüred.

– Az eddigi adatok alapján úgy tűnik, Márton nap, Mikulás környékén, de karácsonykor is szép számmal választják majd Lillafüredet, Szilveszterre pedig már most telt házunk van. A növekvő érdeklődés egyébként nem véletlen: Lillafüred ma már nagyon komplex élményt tud nyújtani, kezdve a libegőtől, a kalandparkon és a pisztrángoson át egészen a teljesen körbesétálható és minden évszakban csodálatos Hámori-tóig, és a mindig vonzó lillafüredi kisvasútig – tette hozzá az értékesítési igazgató.

A megye többi turisztikai desztinációja, így például Sárospatak és térsége is népszerű. A Hotel Bodrog Wellness igazgatója ráadásul fordulatról is beszámolt vendégkörük összetételét illetően.

A fiatalok is felfedezték

– Sárospatak korábban inkább a szenior korosztály körében volt igen népszerű, mostanra viszont ez megfordulni látszik: egyre több a fiatal pár, és keresik a modern belsőépítészeti trendeknek megfelelően kialakított superior szobáinkat, tehát kijelenthető: a fiatalabb generáció is felfedezte a térséget – mondta Bágyi Péter.

Természetesen a családok továbbra is előszeretettel választják őket, és rajtuk keresztül Sárospatakot.

A jó idő is segített

– A hosszú hétvégéken rengeteg család érkezik, hiszen ilyenkor együtt tudnak pihenni a gyerekekkel, de hálásak vagyunk az időjárásnak is, hiszen egy dolog, hogy ez az év rekordszámú hosszú hétvégét tartalmazott, viszont korábbi években azt tapasztaltuk, hogy az egymáshoz közeli négynapos pihenők kioltották egymást. Idén ez nem volt jellemző, amiben biztos, hogy szerepe volt ennek a szokatlanul enyhe ősznek – hangsúlyozta Bágyi Péter.

ÉM-TÁ

