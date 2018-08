Újra francia színpadon Miskolci Szimfonikus Zenekar

Az elmúlt két évben ez a harmadik franciaországi szereplése a zene­karnak. Vasárnap indul a társulat Sisteronba, ahol egy több évtizedes múltra visszatekintő művészeti fesztiválon, a Les Nuits de la Citadelle-on muzsikálnak majd. A közel egy hónapos rendezvény záró­koncertjén lép színpadra a miskolci együttes. Az est szólistája Sayaka Shoji hegedű­művész lesz, a kar­mester pedig Antal Mátyás, a zenekar új művészeti vezetője.

Hívják őket

Az együttes újra megmutatta magát a nemzetközi színtéren, s egyre több felkérést kapnak külföldi szereplésekre. 2016 őszén Párizsban, 2017 márciusában Nottinghamben, 2017 őszén Athénban, 2018 februárjában a párizsi Champs-Elysées Színházban játszottak, most Dél-Franciaország az úti cél.

A következő évadokra is vannak már külföldi megkereséseik, amelyek jelenleg egyeztetés alatt állnak. Előreláthatólag 2019-ben is szerepelnek majd határon túli pódiumon, januárban Olaszországban, Ravennában muzsikálnak. Az együttes örömmel tesz eleget a turnéfelkéréseknek, hiszen ez szakmailag és emberileg is nagy élményt jelent számukra.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA