Újra divat a legyező? Jól jöhet, ha nincs légkondi

Jól jönnek a nagy kánikulában a Miskolc több pontján üzembe állított párakapuk, amelyek legalább egy kicsit felfrissítik és hűsítik a járókelőt, és amelyek mellett vizet is rendszeresen szoktak osztani. Az elmúlt napokban azonban délelőtt és délután is tapasztalható volt, hogy nem működnek. Úgy tudjuk, diákmunkásokat alkalmaz a MIVÍZ ezeken a pontokon, akik csupán napi négy órában dolgoznak, így délelőtt 11-től délután 15 óráig vannak üzemben. Megkönnyebbülés, hogy egyre több vendéglátóhely és üzlet fordít figyelmet a vásárlók hűtésére, így több helyen is találkozhatunk párologtató kapukkal vagy vízpermetet szóró ventilátorokkal, előbbi van például a Búza téri piac külső részén is.

Színes darabok

Divatba jönnek a legyezők? A buszon – több járaton nem működik a légkondi – megszámoltuk, négy hölgyet (fiatalokat is) láttunk az elmúlt napokban, akik használják. Nem akármilyen, hanem színes, míves darabokat, ki tudja, mikor, hol szerezték be őket.

Kolléganőnk, Novák Krisztina is legyezi magát, mint mondja, Törökországból kapta az övét néhány éve ajándékba, most jól jön a nagy melegben.

Ellepték az internetet az utóbbi napokban olyan fotók, amelyeken a Szinvában hűsölést kereső emberek és gyerekek vannak, ami nem új jelenség a városban, hiszen már a hetvenes-nyolcvanas években is volt példa erre. Az internet népét megosztották a fotók, illetve a jelenség kapcsán többen rosszallásukat fejezték ki, és úgy gondolják, az ilyen rontja a város képét, hírét.

Ők is fürödtek

A többség azonban nem lát kivetnivalót a dologban, többen is jelezték, hogy gyerek- vagy fiatal korukban ők is fürödtek a patakban, amelynek akkor még a vize is koszosabb volt. Ahogy azt is többen írták: azoknak is kell valahol fürödniük, lehűteni magukat, akik nem tudnak strandbelépőt fizetni.

A strandhoz kapcsolódó Szinvában fürdés egyébként állandó, amióta húsz fok fölött van a hőmérséklet. A Selyemréti Strandfürdő hátsó részén ugyanis egy kifolyócső vezeti a patakba a strand vizét, amely egy kis „öblöt” is képez. Itt szinte folyamatosan találni néhány fürdőzőt, nem ritkán hajléktalant, aki a ruhái mosását is itt intézi el.

