Újra büntették mások szemete miatt a miskolci férfit

Úgy tűnik, Birtha Istvánnak újra el kell hordania mások szemetét. Legalábbis a közelmúltban újabb végzést kapott dr. Alakszai Zoltántól, Miskolc jegyzőjétől, amiben felszólítja, hogy a Wass Albert közben található ingatlanján szüntesse meg a jogsértő állapotokat, azaz a telkén felhalmozott hulladékot szállíttassa el egy lerakóhelyre. A levél kitér arra is, amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor hatósági eljárás indul ellene, és meg is bírságolhatják. A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs – olvashattuk a levélben.

Még ­­vívódok, hogyan tovább. Takarítsam­­­­ el újra?” Birtha István

Birtha István nem először kap ilyen végzést. Már korábban beszámoltunk róla, hogy tavaly is kapott ilyen határozatot, ugyanebben az ügyben. A telke az Újgyőri főtér magasságában van. „Tavaly karácsony előtt – ünnepi ajándékként – kaptunk egy levelet az önkormányzattól, szállíttassuk el a szemetet a telkünkről. Az indoklásban az szerepelt, hogy a Miskolci Önkormányzati Rendészet bejelentése alapján hatósági ellenőrzést tartottak, és megállapították, nagyobb mennyiségű szemetet halmoztunk fel. A mostani végzésben ugyanez áll” – mondta Birtha István.

Faházukat elvitték

A 70-es évek elején Birtha István szülei vásárolták a telket, amit 2006-ig gondozott is a család. Majd akkoriban érkeztek az első beköltözők, sokan a Szondiról jöttek, miután felszámolta a város a telepet. Illegálisan költöztek be házakba, vagy éppen elbontották azokat. Birtháéknak egy kis faházuk volt, azt a beköltözők elvitték, a vasanyag is eltűnt, a kerítést is elbontották. „A szokásos forgatókönyv” – fogalmazott.

A család egy ideig még próbálta rendben tartani a telket, lekaszálta a területet, de a szomszédba illegálisan beköltözők átdobálták a szemetüket, a telektulajdonos küzdelme reménytelen volt. Pár éve már inkább ki se mennek a telekre.

„Amikor tavaly decemberben megkaptam a határozatot, fellebbeztünk, akkor május végéig meghosszabbították a rendbetételi határ­időt. Elvitettük a szemetet, ami közt volt háztartási hulladék, de ruha is, minden… Szeretném eladni a telket, hogy ne kapjak újabb büntetést, de nincs rá kereslet” – panaszkodott korábban a tulajdonos.

Félelme beigazolódott, megérkezett az újabb végzés. Még vívódik, mit csináljon, takarítsa el újra mások szemetét?

Nyolc éve…

De nem Birtha István az egyetlen, akivel ez előfordult. Elsőként Lukács Gergő kereste meg lapunkat, aki elpanaszolta, nyolc éve nem tud kimenni lyukóvölgyi telkére, mert rosszak az útviszonyok, és mert a helyiek fenyegetik. Meg egyébként sincs már minek kimenni, hiszen a házat valakik rég elbontották, az ott lévő vagyontárgyakat, kerti eszközöket pedig valakik elvitték. Ezért a család úgy döntött, hagyja a telket az enyészetnek, vagy vegyék birtokba, akik akarják, de nekik nem kell. Szinte már el is felejtkeztek a lyukói családi „birtokról”, amikor is kaptak egy végzést az önkormányzat Építési és Környezetvédelmi Osztályától: ebben felszólították édesanyját mint a Lyukóvölgy, Bánya oldal dűlőúton lévő ingatlan tulajdonosát, 20 napon belül szüntesse meg a telken fennálló jogsértő állapotokat. Azaz, vitesse el a felhalmozott szemetet, amennyiben nem teszi meg, hatósági eljárást indítanak ellene, illetve megbírságolják.

Lukács Gergő, a telek tulajdonosának fia Facebook-bejegyzésében azt írta: „…Nagyapámnak volt egy telke. Nagyapám már nincsen, a telek még megvan. Mindent leraboltak róla, a kerítést is kitépték, a szomszédot megfenyegették, aki mindezt kénytelen volt végignézni.

A faházat is elbontották a telekről, ami eddig a pillanatig gondozva volt. Mivel már a buszon is féltünk utazni az újdonsült lakosság fenyegetései végett, és mert az út olyan állapotú lett, hogy gépkocsival sem lehetett eljutni a kis hegyi telekre, ezért körülbelül nyolc évvel ezelőtt, levágott fűvel, bárminemű hulladék nélkül, sorsára hagytuk a területet. Nem volt értelme kimenni… A város ezt a sorsot szánta a lyukói telkeknek, nem tudtunk ellene tenni. És nem is akartunk. Elvették tőlünk, ennyi. Ám a mai napon jött egy levél az építési osztálytól. Valakik állítólag szemetet halmoztak fel a mi nevünkön lévő területen, amit 20 napon belül el kell szállíttatnunk az erre jogosult szervvel…”

Bocsánatkérést várna

Gergő lapunknak elmondta korábban, szerinte teljes mértékben jogszerűtlen, ami velük történik, és elhatározták, ők bizony nem szállíttatják el más szemetét, de fizetni sem hajlandók. „A levélben megemlítik az önkormányzati rendészet nevét, mint akik majd rendet tesznek, ha mi nem intézkedünk. Amikor a szemét odakerült, hol voltak? Amikor ellopták a kerítésünket, a házat, a fákat, hol voltak? Amikor nagyapámat megfenyegették, hol voltak? Az építési osztály dolgozója, aki a végzést aláírta, vajon járt már a Lyukóvölgyben? Én vagyok a felelős más szemetéért? Ha ott élnek életvitelszerűen emberek, miért nincs ott szemétszállítás? Miskolc bármely más részén, ha van egy házad, ahol életvitelszerűen élsz, köteleznek arra, hogy legyen szemétszállítási szerződésed” – sorolta.

Gergő úgy érzi, a város sokkal inkább bocsánatkéréssel tartozik feléjük, mint hogy megbünteti őket. Éppen ezért levélben próbálta meggyőzni az illetékeseket, hogy ő nem tehet arról, hogy telkét illegális szemétlerakóként használják, de az önkormányzat válaszlevelében – törvényekre hivatkozva – azt írta, igenis a tulajdonos kötelessége rendben tartani a telket.

Gergő most arra keresi a megoldást, hogyan tudná elajándékozni telkét, vagy hogyan tudna lemondani róla.

Lát megoldást a város?

Természetesen újra megkerestük az önkormányzatot. Újra megkérdeztük, mit tehet a panaszos, van-e esetleg méltányosság ebben az esetben. De kíváncsiak voltunk arra is, hogyan értékelik a Lyukóvölgyben végzett rendészeti munkát.

Megkérdeztük: a rendészet miért nem tudja kiszűrni az illegális szemétlerakókat? Ha nem az ő feladatuk, akkor kié? Mit lehetne tenni, lát-e megoldást a város arra, hogy ne más szemete, szemetelése után kelljen fizetniük a tulajdonosoknak? Amikor a Lyukóban önkéntes szemétgyűjtés volt, akkor is számos illegális lerakót találtak, ebből kiindulva nem kellene megvizsgálni ezek felszámolásának lehetőségét? Választ – mint ahogy korábban – most sem kaptunk.

– N. Szántó Rita –

