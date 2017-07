Újra benépesült a tigriskifutó a Miskolci Állatkertben

Az állatkert látogatói az elmúlt hetekben bizonyára hiányolták a csíkos nagymacskákat, mostantól azonban már láthatók a tigrislányok, akik idén lesznek négyévesek. A Budapesti Állatkertben jöttek a világra, onnan kerültek most Miskolcra, ahol minden bizonnyal, rövid időn belül a látogatók kedvenceivé válnak. Az első napokban még csak óvatosan ismerkedtek új otthonukkal, mostanra azonban egyre aktívabbak kifutójukban.

Szibériai tigris a Miskolci Állatkertben | Fotó: Veress Tamás

A szibériai tigris (Panthera tigris altaica), amely a legnagyobb termetű nagymacska, a Távol-Keleten, az Amur-vidék orosz és kínai részén honos. Korábban jóval nagyobb területen fordult elő, hiszen Koreában, Mongóliában is élt, mára azonban egyedszáma jelentősen lecsökkent, mindössze 400-500 példány élhet a természetben. Állatkertekben azonban ennél is több szibériai tigris él, köszönhetően a faj összehangolt tenyészprogramjának is.

Elsősorban éjszaka vadászik, zsákmányállatai szarvasok, vaddisznók és egyéb nagytestű növényevők. Alapvetően magányos életmódú állatok, de a kölykök akár hároméves korukig is anyjukkal maradnak.

Szibériai tigris a Miskolci Állatkertben | Fotó: Veress Tamás

Az állatkert első tigrise, a sokak által ismert és kedvelt Zénó volt, aki közel 20 évig élt Miskolcon. Zénó három utódot nemzett, akik közül ketten szintén hosszú ideig voltak az állatkert lakói. Mostantól a két fiatal szibériai tigris várja a látogatóikat – tájékoztatta a Borsod Online-t Veress Tamás, a Miskolci Állatkert és Kultúrpark gyűjteményi vezetője.

