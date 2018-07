Újra a pörkölt volt a sláger az Aludttej Fesztiválon Boldván

Már az invitálás is sokat sejtető volt: „Meghívjuk az ország valamennyi főzni szerető emberét”. – Ehhez persze jó idő kellett és ezt kifogtuk – mondta Csabai Gyula, a település polgármestere, aki hozzátette: – Mint mindig, most is gondoltunk a kicsikre és a nagyokra, a nőkre és a férfiakra.

Békebeli ízek

A Monostor téren minden volt, ami szem-szájnak ingere. Csetneki László gasztronómus lelkendezett is:

– Tizenöt csoport, meg­annyi ember főzött bográcsban, tárcsán, roston, „masinán” és az étkekről csak az elismerés hangján beszélhetek. A sok-sok ízes, békebeli finomságról elmondhatom: manapság ismét úgy főzünk, mint hajdan nagyanyánk. A szokások azért változtak, miként az alapanyagok, és persze teret nyertek a reformok is.

A helyiek nevében Szabóné Tóth Judit a régi sparhelten kavargatott. – Pörköltet csinálunk, ez a kaja mindent visz, nincs ember, aki ne szeretné.

A bemutatók, az örökzöld dallamok, a vetélkedők, a felvonulások, a kóstolók és versenyek iránt egész nap mintegy kétezren érdeklődtek és az is kiderült, hogy a legtöbben a brazilok leendő világbajnoki focisikerére koccintottak.

– A pálinka, mint hungarikum sem hiányozhatott a fesztiválunkról – jegyezte meg dr. Gadóczi Bertalan jegyző, aki hozzátette: – Huszonhárom párlatot díjaztunk, a képzeletbeli pálmát a barack vitte el.

Az egész napos esemény a koncertekkel kevéssel éjfél előtt zárult.

A legjobbak

A főzőverseny eredménye:

Kiemelt aranyérem (1. hely): Idősek Klubja (Boldva, vegyes sertéspörkölt).

Aranyérem: Polgárőrség (Boldva, pörkölt, körömmel), Józsi és a Cicusok (Boldva, hosszú lére engedett pörkölt).

A Pálinkamustra eredménye:

Az év pálinkája: Fürjes Tibor (Boldva, 2016-os évjáratú sárgabarack).

Nagy aranyérem: Takács József (Boldva, 2017-es birs), Asztalos József (Borsodszirák, 2016-os bodza), Kiss József (Miskolc, 2017-es meggy és fekete bodza).

Aranyérem: Takács Szabina (Boldva, 1985-ös szilva).

