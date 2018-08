Újpest vs. Mezőkövesd Zsóry FC – A százat illik megünnepelni

Mezőkövesd - A Budapest Honvéd 1-0-s győzelmet aratott a Mezőkövesd vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga negyedik fordulójában, így továbbra is százszázalékos. A mostani találkozó előtt a hazai együttes is veretlen volt, igaz, eggyel kevesebb meccset játszott, mivel múlt héten elhalasztották a c...

Tovább a cikkhez