Újpest vs. DVTK – Szus(s)zanásnyi csendkirályság: a liláknál a piros-fehérek

A labdarúgó NB I 6. fordulójában Újpest FC – Diósgyőri VTK meccset rendeznek Budapesten a Szusza Ferenc Stadionban, szombaton 20.30-tól. De mivel a találkozó zárt kapus, így az összecsapást csak az M4 Sport élő közvetítése során követhetik a drukkerek.

– Érdekes lesz, mert végül is a labdarúgás a szurkolókért van – mondta nem sokkal azután Bódog Tamás, a DVTK szakmai igazgatója, hogy kiderült: nem lehetnek jelen az újpesti stadionban a szurkolók. – Van ez a szabály, ez a rendelet, de ez ellen nem lehet mit tenni, és valamilyen szinten ez szerencsétlen helyzet. Magyarországon küzdünk azért, hogy minél több ember jöjjön ki a stadionokba, mindenki panaszkodik a hiányuk miatt, és erre büntetik azt a tábort, jelen esetben a diósgyőrieket, akik nem tehetnek arról, hogy egy másik klub szurkolói mit követtek el. Lehetne talán jobb megoldást találni, de az sem lenne igazán jó, ha azt mondanák, hogy a pályaválasztói jogot cseréljük fel, és játsszunk itthon, mert így a mi szurkolóink bejöhetnének, az övéké nem, ha ők csinálták a balhét, de ez esetben a többi csapat hőböröghetne, hogy ez nem korrekt. Nem tudom, mi lenne jó, de az, hogy kizárják a drukkereket, az számomra furcsa. Jobb az, ha az embert szidják, ha kiabálnak és olyat mondanak, ami nem szép, de legalább van hangulat. Enélkül nem az igazi. Egy játékosra is jobban hat, ha szurkolói kihozzák belőle azt, amire képes, vagy ha az ellenfél drukkerei hozzák ki belőle azt pluszt, amivel meg akarja mutatni, hogy mit tud.

Bódog Tamás sem játékosként, sem szakvezetőként nem volt részese zárt kapus meccsnek, viszont egyszer, emlékei szerint 2006-ban, Frankfurtban egy Törökország – Málta Eb-selejtezőt látott zárt kapuk mögött, amelyen mint a két válogatottal egy csoportban szerepelt magyar együttes megfigyelőjeként volt jelen. És erről a meccsről csupán annyit mondott a DVTK szakvezetője, hogy katasztrófa volt.

Az előző bajnoki előtt, a Balmazújvárosban elszenvedett négygólos vereséget követően öt helyen változtatott a kezdőcsapaton Bódog Tamás. Erről a döntésről a következőket nyilatkozta:

– Elégedett voltam minden olyan játékos teljesítményével, akik újként kerültek be a csapatba, mert hozták azt a formát, amit vártunk tőlük, és egy jó mérkőzést játszottak. Ez a szép a futballban, hogy ez pillanatok alatt változhat. És, aki addig nem kapott lehetőséget, annak kutya kötelessége olyan állapotban lenni, hogy amikor megkapja, tudjon bizonyítani. Annak, aki nincs a keretben, aki nem játszik, annak mentálisan olyan erősnek kell lennie, hogy ne engedjen le, és amikor ott a lehetőség, akkor azt megragadja, és ne adjon a riválisnak esélyt, hogy kikerüljön a csapatból.

A szombati ellenfélről a következőket mondta a diósgyőriek szakmai igazgatója:

– Az Újpest erős és jó csapat lett, minden meccsen partiban voltak, taktikailag jól felkészítettek. Megvannak az erősségeik, megvannak a gyengéik. Van egy jó csatáruk Novothny személyében, és a széleken gyors embereik vannak. Agresszívek, letámadnak, próbálnak támadó futballt játszani. Jó meccsre számítok, mert aránylag hasonló felfogásban játszik a két együttes.

Bódog Tamás csapata keretéről annyit mondott, hogy Kitl kisebb sérülésén kívül mindenki jó állapotban van. Arról pedig, hogy ezúttal nem kell majd túlkiabálniuk a szurkolókat az edzőknek, azt mondta viccesen a DVTK szakmai vezetője, hogy ezúttal biztosan nem lesz majd torokfájása, nem lesz rekedt, majd hozzátette, hogy ez nem pozitívum, mert az ellenfél is jobban fogja hallani a játékosok felé elhangzó utasításokat.

A DVTK várható kezdőcsapata: Antal – Nagy T., Karan, Lipták, Tamás M. – Oláh B. – Vela, Busai, Óvári – Makrai, Ugrai.

Játékosszavak: Nagy Tibor, a DVTK védője

– Mi is szerettünk volna egy jó hangulatú meccset játszani, nekem már volt is szerencsém ilyenen részt venni, de most ki kell zárjuk ezt a furcsaságot, a meccsre kell figyelnünk, és így legalább tisztán fogjuk hallani edzőnk instrukcióit. A saját helyzetemről annyit: amikor nem vagy keretben, az eléggé nehéz, de akkor is hinned kell magadban nagyon keményen, és fizikálisan is topon kell lenni, mert ha jön egy ilyen lehetőség, azt meg kell ragadni. Ugyanúgy próbáltam készülni, mint a múlt héten, bár fizikálisan ez a mérkőzés picit megviselt, és még kedden is fáradtnak éreztem magam, de mostanra már teljesen kifrissültem. Mondtam is otthon a feleségemnek még a múlt héten, hogy nem is tudom, mikor volt bennem ekkora drukk egy meccs előtt, mert a védekezésrészét nagyon meg akartam oldani, és emellett szerettem volna a támadásokba is besegíteni. Nagyon sajnálom, hogy a mostani zárt kapus bajnoki lesz, mert nagyon jó meccs lett volna. Két évet voltam Újpesten, de amióta eljöttem, nagyot változott a keret, hiszen szerdán jelentették be a 14. új játékosuk leigazolását, és a tavalyi kezdőcsapatból talán 3 játékos, ha maradt.

