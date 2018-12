Újonc fiatalt avat(hat) a mai meccsen a VRCK

Jönnek sorban a mérkőzések, pihenésre nincs idő a Vegyész RC Kazincbarcika élvonalbeli férfi röplabda alakulatánál. Az észak-borsodiak csütörtökön este a CEV Kupában, a 16 közé jutásért zajló párharcban az első felvonást vívták a cseh Kladno otthonában, s 3:1-es vereséget szenvedtek azok után, hogy az első szett extra hosszúságú volt, s a végén a hazaiak tudták „behúzni” 34–32-re.

Kiváló a kapcsolat

A barcikaiaknak a pénteki hazaérkezés után már a szombati, a Don Bosco Sportközpontban 16 órakor kezdődő SZESE Győr elleni NB I-es mérkőzéssel kellett foglalkozniuk.

– Igencsak sűrű a naptárunk, még szinte panaszkodni sincs idő – jelentette ki Marek Kardos, a VRCK szlovák vezetőedzője. – Abból a szempontból van szerencsénk, hogy a Győrrel játszunk. Ezt nem bántásnak szánom, nagyon jól tudják az ottani edzők is, de amíg mi a bajnoki aranyért megyünk, addig ő náluk a bennmaradás a cél. A két klub között egyébként kiváló a kapcsolat, Kladnóba menet is náluk szálltunk meg kedden, edzhettünk együtt, készséggel álltak a rendelkezésünkre. Fiatal csapatuk van, és ami számomra pozitív, hogy fejlődni akar, mint a klub is. Ehhez sok sikert kívánok nekik, mert látom, mennyire szeretik az ottaniak a sportágat. Ami a szombati meccset illeti, nem titok, hogy azok játszanak, akik Kladnóban kevesebb lehetőséget kaptak, és a cél természetesen a győzelem.

Még nem kockáztatja

Tóth Milán csapatmenedzser is nyilatkozott az Észak-Magyarországnak, az alábbiakat:

– Mivel pénteken hajnalban értünk haza, kora este egy rövid, átmozgató edzést tartott a stáb a társaságnak, aztán szombaton és vasárnap – azokat leszámítva, akik játszanak – a regenerálódásé lesz a főszerep. Egyik centerünk, Banai Máté szerepeltetését a szakvezetés még mindig nem fogja kockáztatni, éppen ezért a junior csapatból hívunk fel egy fiatal tehetséget Pálfi Gellért személyében, hiszen tehermentesíteni kell Juhász Pétert és Lubos Mackót. Nagy valószínűséggel tehát újoncot avatunk, egy olyan tehetséget, aki mindössze két éve röplabdázik, és az idén nyáron érkezett hozzánk Szarvasról. Természetesen már edzett a felnőtt csapattal, szóval nem lesz számára ismeretlen a közeg.

