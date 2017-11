Ujjgyakorlat az albánok ellen Miskolcon

A késő esti Európa-bajnoki selejtezőre a C-csoport 2. fordulója keretében szép számú közönség előtt került sor. Ugyanis miután az oroszok 122-37-re elintézték az albánokat, félő volt, hogy a szurkolók elfelejtenek kilátogatni a miskolci városi sportcsarnokba. A félelmek azonban nem igazolódtak be, a látogatottság jelezte, hogy régióban töretlen a sportág népszerűsége.



Macska-egér párharc

Nyolc másodperc kellett az első magyar ziccerhez és duplához, majd Raksányi idegeskedte el lehetőségét. Az első néhány támadásvezetésből rögtön kitűnt, hogy az albánok tudása egy közepes szintű magyar NB II-es alakulatéval ér fel. Egy szépen kivitelezett közeli dobásra, majd középtávoli tempóra azért képesek voltak (13-4). A dél-európaiak helyenként összekeverték a kosárlabdát a lassított felvétellel, védő- és támadó lepattanót pedig még véletlenül sem kaparintottak meg, igaz termetükből eredően erre esélyük sem volt. Ültek a hazai triplák is (24-6) és Székely Norbert már cserélgetett jó, ha mindenki gyakorol alapon. A 9. percben Határ légszerelést mutatott be, ez könnyen ment neki, hiszen csak fél méterrel volt magasabb a gyűrű alá betörő ellenfelétől.

Az első negyed mosolykosárlabdája után minden taktikai elemet kipróbálhatott nemzeti csapatunk, mert a macska játszadozott az egérrel (13. perc: 31-13). A lányok nagyon vigyáztak egymásra, személyi hibát ritkán fújtak a játékvezetők, akikből a három helyett egy is elég lett volna erre a meccsre. Beálltak a diósgyőriek, Zele és Szabó F. hozzá is tette a magáét a piros-fehér-zöldek összteljesítményéhez. Bő fél óra alatt ,,lecsorgott” az első két negyed, amelynek végére az albánok úgy felbátorodtak, hogy ijedtükben két triplát is vétettek. Ekkor a magyar kapitány kért időt, hogy mindenki lássa, megdolgozik a pénzéért és nem tűri el a pályán lévők alvását. A barátságos húsz perc után szóltak a rigmusok, a dobok és a diszkózene, majd mindenki ment hűsölni.

A nagyszünet után

Szabó F. kettesét követően a hívei sikoltoztak örömükben, aztán társai is gyorsan beverték néhányszor a gyűrűbe a labdát (72-26). A mieink látványelemekkel rukkoltak ki, ezek között voltak tértölelő átadások, ügyes bejátszások, zsonglőrködések, de a ,,büdzsébe” belefért egy-két ügyetlenkedés is.

A 8. osztályosok magasságával bíró albánok mellett a 208 centiméteres Határ égimeszelőnek számított, ugrania sem kellett, ha labdát akart fogni. A harmadik negyed vége felé Dubei is bizonyította, hogy egykor a diósgyőrieknél jó alapokat kapott: triplája és az ezzel társuló mozdulata szemet gyönyörködtető volt. Az emberfogásban a magyarok csak akkor veszítettek párharcot, ha éppen jótékonykodni akartak (91-38).

Az utolsó felvonásban az volt a kérdés, hogy ki szerzi a házigazda 100. pontját. Ez a megtiszteltetés Határnak jutott, a publikumnak pedig több sem kellett. Utóbbit nem tudták tartani, még a büntetőit is bedobta (111-46). A hajrában a tanulmányúton ,,tekergő” albánok elkészültek az erejükkel, sokszor már nem bírtak visszamenni, így jöttek a magyar fiatalok leindításai. A dudaszó után a hálás szurkolók megadták kedvenceiknek, ami járt, de jegyezzük meg, hogy ilyen gyengécske ellenfelet aligha kap még egyszer nemzeti csapatunk.

– Kolodzey Tamás –

Jegyzőkönyv

Magyarország – Albánia

137-48 (27-11, 39-15, 28-12, 43-10).

Miskolc, városi sportcsarnok, 950 néző. V.: Lopes (portugál), Zubak (szlovák), Wiewers (luxemburgi).

Magyarország: Medgyessy (4), Raksányi (7/3), Simon Zs. (6/3), Krivacevic (12), Goree (11). Csere: Katona (6), Varga Zs. (7), Studer (14/9), Dubei (12/3), Határ (17), Zele (25), Szabó F. (14/6). Szövetségi kapitány: Székely Norbert.

Albánia: Mytro (9), Lalaj (10), Xhanaj (-), Bujari (8/6), Aliaj (8). Csere: Gjoni (-), Zykaj (9/6), Toska (-), Rreshpja (2), Berranija (-), Sinani (-), Qypi (2). Szövetségi kapitány: Viron Toska.

Kipontozódott: Aliaj (33.).

