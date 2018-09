Újjászületett az miskolci iskola

Már a helyén áll a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola új kapuja. A kivitelező szakemberei már az utolsó simításokat végzik, így rövidesen teljes pompájában díszeleg a Kis-Hunyad utcai épület. A nyáron kezdődött rekonstrukciót a homlokzatfelújítás terveit készítő Szunyogh László tervező-építésszel együtt kísértük figyelemmel, ő korábban egy felhívást is közzétett, annak érdekében, hogy megtudja, milyen lehetett az eredeti kapu. A kísérlet nem járt sikerrel, így kénytelen volt egy új bejáratot tervezni, ez került a helyére a napokban.

Szunyogh László úgy fogalmazott, a munka rendkívül összetett volt, hiszen olyan nyílászárót kellett tervezni, ami illeszkedik a szecessziós homlokzathoz, de nem hamisít és nem vetélkedik azzal, hanem szerényen szolgálja az eredeti elemek kiteljesedését.

– Meg kellett fejteni azt, milyen lehetett a kapu. Mivel a felső nyílás íves, ezért kellett benne lennie egy felülvilágítónak, és alatta egy nyíló kapurésznek. Előbbi megalkotásához a földszinti ablakokat hívtam segítségül, az ezeken látható felső ablakszemek jelennek meg a két függőleges osztóval együtt. Ez a szecesszióban egy nagyon kedvelt megoldás volt – részletezte.

Az osztópárkányba – folytatta – egy kis díszítést, háromszögfogazást is becsempésztem, ez összhangban van a homlokzat egyik díszítőelemével, és ez a motívum jelenik meg fejjel lefelé a kapuk alján is a nútolt-sávozott mezőkben.

– Azért így, hogy ne automatikusan másolódjon a homlokzati díszítés a kapun. A függőleges sávozás is kedvelt díszítőmotívum volt a szecesszió idején, összegezve tehát, mindent elkövettem annak érdekében, hogy az új nyílászáró illeszkedjen ehhez a különleges homlokzathoz – hangsúlyozta a tervező.

Gyönyörű feladat

Szunyogh László úgy fogalmazott, ez a munka emlékezetes marad számára.

– A homlokzat felújítása is szép volt, de ott egyszerűbb volt a dolgom, hiszen azt már egyszer valaki megtervezte, nekünk „csak” az eredeti állapotokat kellett visszaállítani. A kaput viszont meg kellett alkotni, és ez gyönyörű feladat volt. Ebben a munkában az építészet minden szépsége benne volt, kellett hozzá az épület megismerése, a mérnöki és építészi tudás és az építészettörténeti ismeret is. Jó látni, hogy a homlokzat újjászületésével mintha kisütött volna a nap az eddig sötét és szűk utcában – zárta az építész.

Tajthy Ákos

Kiemelten kezelték

A fenntartó is kiemelten kezelte a homlokzat ügyét. Vígh Roland iskolaigazgató korábban az Északnak azt mondta: az iskolát fenntartó evangélikus egyház 2011 óta egyfajta társadalmi szerepvállalásként fontos feladatának érezte azt, hogy ezeket az iskolaépületeket eredeti szépségükben adják vissza Miskolc közönségének.

– Így tettünk a gimnázium átvételekor és természetesen most is. Terveink szerint az általános iskolában a későbbiekben a belső terek is megújulnak – tette hozzá.

