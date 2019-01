Újjáéledt a rudolftelepi csillagda

Három éve üzemel újból a rudolftelepi csillagda. Az 1970-es években társadalmi összefogással a csillagászat szerelmeseinek kezdeményezésére épült létesítményt a helyi sajátosságokra épülő mintaprogramban újították fel Rozlozsnik Jánosné polgármester és Baji Sándor alpolgármester kezdeményezésére.

2015-ben nyitották újra

– A csillagvizsgáló az általános iskola udvarán különálló épületként emelkedik, és a helyi amatőr csillagászati élet meghatározó alakjának, a néhai Pozsgai Jánosnak nevét viseli – mondták.

A csillagvizsgáló aranykorát az 1970-es évek második felében és a ’80-as években élte, hosszú hanyatlás után 2015 októberében nyitották újra.

„Az épületet kívülről és belülről is felújították, cserélni kellett a teljes kupolát, amit ma már elektronikusan is lehet forgatni. Külön helyiség áll rendelkezésre a szakköri foglalkozásoknak és előadásoknak is. Ebben Baji Sándor mellett Romenda Roland, amatőr csillagász, a miskolci egyetem hallgatója van segítségünkre.”

A programokat legtöbbször szombati napokon szervezik Rudolftelepen azért, hogy minél több érdeklődő csatlakozni tudjon.

Ezeket a lehetőségeket térítésmentesen biztosítják és minden érdeklődő iskolás-, nyugdíjas- vagy baráti csoportot örömmel várnak.

ÉM-TÁ

