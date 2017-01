Újabb WNBA-s játékost igazolt az Aluinvent-DVTK

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége nyilvántartása szerint a diósgyőri csapatnak már pénteken napközben tagja volt az amerikai Tierra Ruffin-Pratt, ugyanis a neve szerepel a piros-fehérek csoportos játékengedélyén, ami azt jelenti, hogy bajnoki és kupameccseken bevethető. Az 1991. április 11-én született, 2-3-as poszton szerepeltethető, 178 cm magas kosaras legutóbb, ahogy az elmúlt négy évben minden nyáron, vagyis 2013-16 között, az észak-amerikai profi női liga, a WNBA keretében a Washington Mystics meghatározó játékosa volt. Minden évadban 30 feletti meccset játszott az amerikai csapatban, és a DVTK-nál megfordult Taylor Hillel is játszott együtt a Mysticsben.

Tierra Ruffin-Pratt pályafutása során megfordult Európában is, tavaly januárban az Orduspor gárdájához igazolt, és a török bajnoki meccsek mellett két Európa Kupa meccsen is szóhoz jutott.

A DVTK péntek estére hivatalosan is bejelentette a hátvéd leigazolását. A tervek szerint Tierra Ruffin-Pratt vasárnap érkezik Miskolcra, és hétfőtől edz új társaival. A DVTK-ban a négyes számú mezt viseli, először január 21-én a Vasas elleni találkozón láthatja a közönség a miskolci városi sportcsarnokban.

Névjegy

Vezetéknév: Ruffin-Pratt

Keresztnév: Tierra

Születési idő: 1991. április 11.

Születési hely: Alexandria (Virginia, Egyesült Államok)

Magasság: 1,78 centiméter

Poszt: hátvéd

Pályafutása

2016 Washington Mystics (USA, WNBA)

2015/2016 Orduspor (Törökország)

2015 Washington Mystics (USA, WNBA)

2014 Washington Mystics (USA, WNBA)

2013/2014 Ramat HaSharon (Izrael)

2013 Washington Mystics (USA, WNBA)

2012/2013 University of North Carolina (USA, NCAA)

2011/2012 University of North Carolina (USA, NCAA)

2010/2011 University of North Carolina (USA, NCAA)

2009/2010 University of North Carolina (USA, NCAA)

T. C. Williams High School

