Újabb szakokat is indítanak Miskolcon

„Jogászként végeztem Szegeden, de szeretnék politikatudományok szakra jelentkezni Miskolcra. Kell-e emelt érettségi vizsgát tennem?” – kérdezte pénteken egyik olvasónk a Miskolci Egyetem vezetőitől, akik szerkesztőségünk vendégei voltak, és egy órán keresztül a felsőoktatási jelentkezéssel és felvételivel kapcsolatos telefonos kérdésekre válaszoltak. Torma András rektor, Jakab Nóra oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettes, valamint Fekete Sándor tanulmányi szakreferens, azért látogattak el az Észak-Magyarországhoz, mert február 15-én lejár az egyetemi jelentkezés határideje, így sok kérdés merülhet fel a továbbtanulni vágyókban.

Ha már van diplomája

A kérdésre válaszolva az egyetemi vezetők kifejtették: ha valakinek van már egy diplomája, nem kell emelt szintű érettségit tennie, ha a Miskolci Egyetemen szeretne továbbtanulni. A jeles diploma 400 pontot ér, a jó 370-et, a közepes 340-et, az elégséges pedig 310-et. Ez nem minden egyetemen van így, de a miskolci intézmény vezetése úgy döntött, hogy beszámítja a már megszerzett diplomát, hiszen évekkel az érettségi után meglehetősen nehéz felkészülni az emelt szintű vizsgára.

Szintén ez az olvasónk a külföldi tanulmányok iránt is érdeklődött.

Torma András rektor jelezte: a Miskolci Egyetem hallgatói számára sok lehetőség adódik külföldi tanulmányok folytatására, az unió minden országában. Évente 150-200 hallgató is lehetőséget kaphat erre az Erasmus programnak köszönhetően. Egy feltétele van, a jó idegennyelv-tudás, főleg az angol ismerete jelent előnyt. A külföldi egyetemen folytatott résztanulmányok általában félévesek, ezen idő alatt a hallgató egyéni tanrendet kap, és az itthoni vizsgáit is teljesítheti.

Magas pontszámok

Érdekes kérdést tett fel egy másik olvasónk. Szerinte túl magasak a jogász- és gazdaságtudományi képzésen a felvételi pontszámok. Szerette volna tudni, hogy lehet-e ezeken változtatni. Az egyetemi vezetők hangsúlyozták: ezeken a képzéseken a szakminisztérium határozta meg az állami ösztöndíjas minimum pontszámokat, tehát országosan egységesek. Jó hír azonban, hogy a gazdaságtudományi szakok állami ösztöndíjas képzései 400 pontra csökkentek (kivéve a nemzetközi gazdálkodást, ami 420 pont), és a jogászképzésen is mérsékelték a határt 460-ról 440-re.

Következő olvasónk, aki egyébként Szolnokon lakik, azt kérdezte, számíthat-e kollégiumi elhelyezésre, ha a Miskolci Egyetemre jön tanulni. Megtudhatta, az intézménynek bőven van kollégiumi férőhelye. A Miskolctól távol élő hallgatók mindenképpen számíthatnak elhelyezésre. A díjak olcsóbbak az országos átlaghoz képest, a legszínvonalasabb lakhatást kínáló Uni-Hotelben is csak 16 ezer forint havonta. Az egyetem honlapján a „Felvételizőknek” fülre kattintva a kollégiumi helyekről is tájékozódhatnak a jelentkezők, és fotókon is megnézhetik, milyenek a szálláshelyek.

Újabb olvasónk jelezte: most egy másik egyetemre jár, de szeretne átjönni a miskolcira. Hogyan teheti ezt meg? – kérdezte. Az egyetemi vezetők elmondták: a rendes felvételi eljárásban kell jelentkeznie a Miskolci Egyetemre, ahol az érettségi pontszámait veszik figyelembe. Ha felvételt nyert, kérheti bizonyos tárgyakból a kreditbeszámítást.

Tanul és dolgozik

Egy érettségi előtt álló fiatal azt kérdezte, mit jelent a duális képzés. Torma András rektor úgy fogalmazott, ez egy csodálatos találmány. Azt jelenti, hogy az egyetem és cégek közötti szerződésnek köszönhetően a hallgatók tanulmányaik felét valódi munkahelyen töltik, ahol olyan gyakorlati ismereteket szerezhetnek, melyekre nagy szükségük lesz a diplomaszerzés után. Mindezért havi fizetést kapnak, 80 ezer forintot. Az elméleti tudást pedig az egyetemen szerzik meg a hallgatók. Ezzel a cégek is nyernek, hiszen modern ismeretekkel rendelkező, kiváló munkatársakat tudnak képezni maguknak.

Hegyi Erika

Ápolás és betegellátás

Új képzések is indulnak a Miskolci Egyetemen 2019 szeptemberétől. Az Egészségügyi Karon ápolás és betegellátás szakirányon 8 féléves ápoló alapképzés, a Műszaki Anyagtudományi Karon 7 féléves vegyészmérnök alapképzés, a Gépészmérnöki és Informatikai Karon 6 féléves üzemmérnök-informatikus alapképzés, a Bölcsészettudományi Karon pedig média-, mozgókép- és kommunikációtanár alapszak, ami 10 féléves. Ehhez egy másik tanári szakot is kell választani.

Torma András rektor megjegyezte: a Miskolci Egyetem folyamatosan figyeli a piac és a társadalom igényeit, és ennek szellemében kezdeményezi új szakok indítását. Ha sikerül akkreditáltatni, el is indítják.

