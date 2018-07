Újabb sávot zártak le a József Attila utcán

Ahogy arról többször beszámoltunk, június 13-val indult, és egészen augusztus 31-ig tart a 3-as út kivezető szakaszának, vagyis a József Attila utcának a komplett felújítása. A beruházás során a Baross Gábor úti csomópont és a Metro áruház előtti jelzőlámpa közötti szakaszon dolgoznak, az útburkolat mellett a közműszerelvényeket és a kiemelt szegélyeket is kicseréli a Magyar Közút Nonprofit Zrt., de a Sajó-híd és a buszmegállók is felújításra kerülnek.

A munka a kifelé oldalon a külső sáv felmarásával kezdődött el, amely a múlt héten csütörtökön jutott el odáig, hogy már aszfaltozni is kezdtek a Gömöri-felüljáró aljától indulva. Noha a kifelé sáv teljes aszfaltozása még nem készült el, és van még egyéb munka is rajta, de szerda reggel újabb fázisba lépett a kivitelező azzal, hogy lezárták a befelé oldalon is a külső sávot. A kezdődő munkákra már a turbó körforgalom előtt tábla figyelmeztet, így itt lehetősége volt mindenkinek időben letérni és menekülő útvonalat választani: az M30-ast használva a város déli kapuja felé, vagy a Szentpéteri kapu felé indulva a 306-os, Miskolcot elkerülő úton. Ennek ellenére a városba beérve a reggeli csúcsban erős dugóba szaladtak bele az érkezők, és a Búza térig az út nagyjából 20-25 percesre duzzadt, ami még így is elviselhető volt.

HI

VISSZA A KEZDŐOLDALRA