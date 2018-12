Újabb miskolci pólóválogatott – „Örült, hogy nem unatkozott”

A PannErgy-Miskolci VLC három játékosa is lehetőséget kapott a magyar felnőtt férfi válogatottban a hétfői, Málta elleni, Szombathelyen megrendezett Világ­liga mérkőzésen. Nagy Ádám és Vadovics Viktor már korábban átesett a tűzkeresztségen, ám az MVLC kapusa, Csoma Kristóf első alkalommal kapott lehetőséget Marcz Tamás szövetségi kapitánytól. A tényekhez tartozik, hogy a szakmai munka irányítója ezen az összecsapáson inkább a fiatalabb generáció tagjainak szavazott bizalmat, több stabil kerettag ezúttal kimaradt. A két hálóőr Vogel Soma és Kardos Gergely lett volna, ám előbbi megbetegedett, így Marcz Tamás választása Csoma Kristófra esett.

Az első két lövést, közte egy büntetőt megfogtam a hétfői mérkőzésen.” Csoma Kristóf

A legjobb korban

– A szövetségi kapitány felhívta a klubvezetést, hogy így gondolta, de én is kaptam tőle egy elektronikus levelet, benne a programmal és az egyéb tudnivalókkal – emlékezett vissza a PannErgy kapusa. – Az ember fejében nyilván megfordul, hogy talán válogatott is lehet egyszer, de ez Magyarországon, vízilabdában, férfi vonalon nem könnyű, mert szerencsére sok jó kapus van, széles a paletta. Nem vagyok öreg, a legjobb korban járok, és a szakemberek, illetve magam szerint is a legjobb ősz van mögöttem, ez is kelthette fel a kapitány figyelmét. Úgy érzem, minden meccsen tudtam egy jó átlagot hozni, ami alól talán csak az OSC elleni mérkőzés volt kivétel.

Harmadik miskolci szezonját pár hónappal ezelőtt elkezdő Csoma Kristóf ezt követően hozzátette: biztosra nem tudta, de sejtette, hogy hétfőn a második félidőben már ő fogja védeni a magyar kaput.

– Igen, a kapusedzőnk jelezte, hogy be fogok menni – mondta a miskolciak játékosa. – Kissé másabb a szünetben beállni, mint kezdeni, ugyanis a bemelegítő gyakorlatok után leül az ember a kispadra, ha nem kezd, és utána másodszor is be kell melegednie. Ezért Kardos Gergőt arra kértem az öt perces szünetben, hogy lőjön párat kézhez és fej fölé.

Megfogott kettőt

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy volt-e valamilyen elvárás vele szemben a szakvezetés, Marcz Tamás részéről?



Csoma Kristóf | Fotó: MVLSZ/Madar Dávid

– Annyit közölt Tamás, hogy elmondta, milyen zónát fogunk játszani, hogy kipróbálunk szoros emberfogást, olyat, mint amit a japánok játszanak, és emiatt lesznek hosszabb keresztpasszok, amikre át kell érni – osztotta meg mindezt lapunkkal Csoma Kristóf. – Az első két lövést, közte egy büntetőt, megfogtam, ezek után nem számítottam arra, hogy 6 gólt fogok kapni. Ami azért valahol törvényszerű volt, ha egy csapat nagyon elhúz a másiktól, mint mi a máltaiaktól, akkor a játékosok egy kicsit kiengednek a védekezésben, jobban összejönnek olyan gólok, amiket kaptam, szoros meccsen ezek nem esnek meg. Mindenkit vitt a szíve nálunk, hogy betaláljon, előzetesen nem számítottam ennyi munkára, de örültem, hogy végül is nem unatkoztam. Bemutatkozáskor hagyomány a válogatottnál, hogy az újoncnak süteményt kell hoznia, miután nem akartam előre inni a medve bőrére, most nem vittem, remélem, lesz következő alkalom, már csak emiatt is… A srácok nem határozzák meg, hogy a süti milyen legyen, a lényeg, hogy finom, és minél több…

Parázs csaták voltak

A PannErgy-MVLC válogatottjai tegnap este értek vissza Miskolcra, ahol videózás után a Nagyváraddal játszott edzőmeccset a társaság – és így lesz ez ma délelőtt is. Szerdán este Szolnokon kétkapuzik az együttes a Magyar Kupa négyes döntőjére való felkészülés jegyében.

– Nekem az Egerrel már van egy kupagyőzelmem, bár az elődöntőben és a döntőben nem én védtem, hanem Branislav Mitrovic – közölte Csoma Kristóf. – Akkor, 2015-ben, a miskolci csoportselejtezőben a vízben voltam az MVLC ellen… Nagy dolog, hogy a bronzérem már biztos, meg van a klub első, történelmi érme, de nem elégszünk meg ezzel. A sorsolásnál szerencsénk volt, de a BVSC nem lebecsülendő ellenfél, tavaly is parázs csatáink voltak, amiből nem mi jöttünk ki jobban. Remélem, most másképp lesz, esélyesebbnek tartom magunkat.

ÉM-MI

Tények

Csoma Kristóf

1992. január 26-án született Budapesten.

A korábbi klubjai:

1999–2006: Budapest Honvéd

2006: másfél év kihagyás

2008–2010: Ferencváros

2010: másfél év kihagyás

2012–2013: Budapest Honvéd (OB I/B)

2013–2014: Ceglédi VSE (OB I/B)

2014–2016: ZF Eger (OB I)

2016–: PannErgy-Miskolci VLC (OB I)

