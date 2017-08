Újabb kemény ellenfél vár a Jegesmedvékre a Visegrád Kupában

DVTK Jegesmedvék – HC Nové Zámky (Miskolc, péntek, 18.00)

Mikael Tisell, a DVTK Jegesmedvék vezetőedzője: – Nagy menetelés kellős közepén vagyunk, nyolc nap alatt négy fellépésünk van, most jön a második. Kedden a Poprád ellen csak a harmadik harmadban nyújtottunk jó teljesítményt: a meccs pozitívuma, hogy a hatvan perc során a görbénk folyamatosan felfelé ívelt, így végül elégedett voltam a csapattal, a befektetett energiával. Hiszen 0-3-ról felálltunk, egyenlítettünk, majd a hosszabbításban a sikert is kivívtuk. A Nové Zámky is a szlovák iskolát képviseli, ennek szellemében újra erős ellenfél vár ránk, célunk azonban nem lehet más, mint a második győzelmünk kiharcolása.

A Visegrád Kupa állása:

Szlovák csoport:

1. HC Nové Zámky 4 pont/2 meccs,

2. HK Poprad 3 pont/2 meccs,

3. HK Nitra 2 pont/1 meccs,

4. MsHK Zilina 2 pont/1 meccs.

Magyar csoport:

1. DVTK Jegesmedvék 2 pont/1 meccs,

2. Újpesti TE 1 pont/1 meccs,

3. Fehérvár AV 1 pont/2 meccs,

4. MAC Budapest 0 pont/2 meccs.

