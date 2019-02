Újabb kajak-kenu klub kel életre Miskolcon

Az idei évben, bár még messze van a vízre szállás, hiszen a versenyszezon csak áprilisban kezdődik a kajak-kenu sportban, egy új miskolci klubbal gyarapodik a sportág. Az Örökmozgó Vízisport Club színeiben is indulnak majd fiatalok a 2019-es versenyeken.

– A név a Borsodi Örökmozgó Vízisport Alapítványból ered, amely a kereteket adja, az alapítvány sportszervezetként működik, és kajak-kenuval foglalkozik – válaszolta megkeresésünkre Révész Zoltán, a szervezet vezetője, az alapítvány kuratóriumának elnöke, aki a tavalyi évben még a Diósgyőri KKSC kenu edzőjeként dolgozott a sportágban, és mint ilyet, arról kérdeztük, hogy mi vezetett a ,,kiváláshoz”. – Nem mindenben gondolkodtunk egyformán a DKKSC vezetésével, voltak olyan ötletek, amelyek nem nyertek teret, ezért döntöttem, döntöttünk úgy, hogy a nehezebbnek tűnő saját útra lépek, lépünk. Egy olyan klubot szeretnénk működtetni, ahol a versenysport mellett elfér a rekreáció is. A kajak-kenura a legtöbben úgy gondolnak, mint a legeredményesebb magyar olimpiai sportágra, de attól ez több, az élversenyzők mögött van egy nagyon erős hátország, mi ennek szeretnénk nagyobb teret adni. Vagyis, ha valaki csak azért jönne el hozzánk, hogy az egészséges életmód keretében kenuba vagy kajakba üljön, mi azt is szívesen látjuk.

Hol?

Adódik a kérdés: hol?

– Nem kerültünk túl messzire a DKKSC-től, majdnem szomszédok vagyunk, ugyanis a mi bázisunk is a miskolci Csorba-tó partján van – tudtuk meg Révész Zoltántól. – A Borsodi Örökmozgó Vízisport Alapítvány kapott egy jelentős felajánlást, a régi Postás-telep megvásárlásra került, és ez az ingatlan ma már az alapítvány tulajdonában van. Ez pedig azt jelenti, hogy ezen a területen, amely jelenleg is biztosítja a zavartalan szakmai munka feltételeit, akadály nélkül fejleszthetünk. Az induló hajóparkunk nagyjából megfelelő, a működési feltételek adottak. Vannak támogatóink és felajánlások, elsősorban a sportoló gyerekek szülei részéről. A víziónk az, hogy civil összefogással működtessük a sportszervezetet, hogy olyan közösségként működjünk, ahová öröm tartozni.

Arra a kérdésre, hogy most mennyien tagjai a klubnak, így felelt az elnök:

– Közel harminc fiatal jött át a DKKSC-től, jellemzően kenusok, akikkel a tavalyi évben is együtt dolgoztam. A mostani létszámunk negyven fő körüli, ugyanis túl vagyunk egy kis toborzáson. De nem csak újoncokkal bővültünk, örömünkre előkerültek olyanok is, akik korábban valamilyen ok miatt elfordultak a sportágtól.

Vízió

Felvetettük, hogy egy ismeretlen úton, az első lépéseket megtenni mindig nagyon nehéz.

– Tisztában vagyunk ezzel. De bízunk magunkban, abban hogy az idén sem fogunk rosszabbul dolgozni, mint tavaly, hogy akik az előző esztendőben eredményesen szerepeltek, azok 2019-ben is hozzák a szintet. Ha így lesz, akkor jövőre egy picit jobb helyzetben leszünk, ugyanis egy év múlva sportág szakági szövetségének támogatási rendszeréből is részesülhetünk. De ez csak egy része lesz, lehet a költségvetésünknek. Szeretnénk eljutni oda, hogy saját felnőttversenyzőnk, versenyzőink legyenek, olyanok, akik a klubot, a várost, a régiót, Magyarországot képviselik a nemzetközi színtéren, világversenyeken.

ÉM-BCS

Az elengedők

A Diósgyőri KKSC elnöke szerint klubjuk tagjai a saját feladataik megvalósításával, céljaik elérésével foglalkoznak, nem a távozókkal.

– Nem haraggal váltunk el, azok akik menni akartak, mehettek – nyilatkozta lapunknak Slisz Béla, a Diósgyőri KKSC elnöke. – Mi folytatjuk tovább a munkát. Toboroztunk, és ezt fogjuk tenni a jövőben is, igyekszünk a sportolói létszámunkat a korábbi szintre emelni. A megüresedett edzői posztot is betöltjük a közeljövőben, és hamarosan ismét négy szakember, illetve ideszámolva a két tiszalöki kollégánkat, összesen hat fő dolgozik majd a fiatalokkal. Az új sportszervezetre nem ellenségként tekintünk, úgy gondolunk rájuk, hogy ellenfeleink lehetnek a kajak-kenu sport érdekében kifejtett munkánk során.

Startlap

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mi szerepel a ,,startlapon”, hogy kik lehetnek a húzó emberek az új klubban.

– Négy sportolónkról bizton mondhatom, hogy ígéretes szezon előtt áll, hiszen a 15 éves Böszörményi Bendegúz serdülő válogatott kenuban, az egyaránt 14 éves Balázs Kinga, Orosz László és Kovács Kristóf pedig a kölyök korosztályban mondhatja el magáról ugyanezt – válaszolta Révész Zoltán, aki arra a kérdésre, hogy hány év után intett búcsút a DKKSC-nek, illetve, hogy az Örökmozgó Vízisport Clubban egyedül edzősködik-e, így folytatta: – 2008-ban kerültem közel a DKKSC-hez, előbb mint szülő, mert a fiam itt sportolt, illetve mint masters versenyző, mert kenuversenyeken indultam a klub színeiben, 2010-től pedig edzőként dolgoztam itt. Az új klubban nem leszek egyedül, egykori tanítványom, Tóth Krisztián korábbi magyar bajnok, aki jelenleg a Miskolci Egyetem gépészmérnök hallgatója, dolgozik velem edzőként.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA