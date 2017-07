Újabb hangulatos hely Miskolcon

Hol lehet és melyik Miskolc leghangulatosabb utcája? – kérdeztük és kérdezzük olvasóinkat.

„Kérem, hogy a tóhoz vezető miskolctapolcai sétányt és a Lillafüredre tartó Egri utat vegyék bele a szavazásba!” – írta lapunknak Kmecz Antónia. – „Mind a két út csodálatos, és valóban hangulatos minden évszakban.” Igaza van olvasónknak, ám ezúttal a leghangulatosabb utcát keressük.

Szarka Péter felvetését viszont azonnal fel is töltöttük lapunk Facebook-oldalára:

– Szerintem a Népkertben található Budai József utcát érdemes lenne belevenni a játékba, hiszen nagyon jó a hangulata – véli az olvasó, aki szerint nagyon jó a környék is. – Zöld, madarak, sportolási lehetőség, ráadásul közel a belváros és jó a közlekedés is. A hely tavasszal, nyáron és ősszel is hangulatos. Sajnos én nem ott lakom, de sokat járunk oda a gyerekekkel sportolni.

Szavazataikat, észrevételeiket az istvan.juhaszlehi@eszak.hu címre várja az Észak-Magyarország július 23-án 23 óráig. Ne felejtsék el jelezni a tárgyba: a szavazatokat a „Miskolc leghangulatosabb utcája” kapcsán küldik. Lehet saját fotókat is küldeni a helyről, ugyanakkor az Észak-Magyarország Facebook-­oldalán is elindult egy szavazás, ahová ha javaslat érkezik, azonnal feltöltjük a legújabb hangulatos utcát, illetve jelölést.

– ÉM-JLI –

