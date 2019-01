Újabb fontos junior meccs előtt az Aluinvent-DVTK U23 csapata

ELTE-BEAC Újbuda B – Aluinvent-DVTK U23 (Budapest, szombat, 16.00)

Magyar Gergely, az Aluinvent-DVTK U23 edzője: – Nem vagyunk egyszerű helyzetben, hiszen, akik ellen pályára kell lépnünk, azok egy jelentős része hétről hétre az élvonalban is szóhoz jut. Viszont azzal utazhatunk erre a bajnokira, hogy a múlt hét végén, a Tatabánya elleni hazai meccsen bebizonyítottuk magunknak, hogy egy rutinos, idősebb játékosok alkotta csapattal szemben is fel tudjuk venni a versenyt. Remélem, hogy most is helyt tudunk állni, egy újabb fontos junior meccs előtt, ugyanis vasárnap, a Diósgyőr – Sopron élvonalbeli felnőtt bajnokit követően a két klub U18-as együttesei is összemérik erejüket a miskolci városi sportcsarnokban, és ezen a találkozón szinte ugyanaz a keret játszik, akik az NB I/B-s mérkőzésen.

ÉM

