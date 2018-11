Újabb fejlesztés: bölcsődéje is lesz Putnoknak

Megkezdték az új bölcsőde építését Putnokon. Az uszoda szomszédságában található óvoda udvarán valósítják meg a kivitelezést, amely a városban és a környező falvakban élő kisgyermekes családok számára jogos igényként merült fel. Korábban nem volt a gömöri településnek bölcsődéje, az építkezés végeztével azonban két csoportszobában összesen 24, háromesztendősnél fiatalabb gyermek elhelyezése válik biztosítottá.

Több szempontból is előnyös lesz a fejlesztés, amely jelentős segítséget nyújthat a fiatal anyáknak, hogy minél hamarabb visszatérjenek a munka világába.

Növekvő gyermekszám

– Igyekszünk a családokat segíteni, ez is egy ilyen lépés ebben a folyamatban – fogalmazott Tamás Barnabás, Putnok polgármestere. – A bölcsőde építésének társadalmi, szociális és gazdasági hatása is van amellett, hogy hozzátartozik egy fejlődő és élhető város mindennapjaihoz. Putnokon növekvő tendenciát mutat a kisgyermekek száma, ezt a statisztikai adatok egyértelműen alátámasztják. Emellett a környező falvakban is nőtt a gyermekvállalási kedv, ami azt jelenti, hogy két csoportszobát biztonsággal fel tudunk majd tölteni. Ezzel az uniós pályázattal remélhetőleg a szülők munkavállalási szándékát is elő tudjuk segíteni, fel tudjuk gyorsítani. Ezzel pedig jelentős mértékben javíthatjuk Putnok gazdasági versenyképességét.

Összekapcsolva az ovival

Az új putnoki bölcsőde építésével kapcsolatban Tamás Barnabás megjegyezte: egy folyosó segítségével kapcsolják össze az óvodával a bölcsődét, a tömbösítés tehát megfigyelhető lesz a fejlesztés során. Az energiahatékonyságot a tetőre szerelt napelemek biztosítják, de a projekt tartalmi részében egy akadálymentes parkoló megépítése is szerepel.

– Fontos, hogy a gyerme­küket ránk bízó szülők mi­nőségi szolgáltatást kapjanak, ezért már az előkészítés és a kivitelezés során is több szakembert vontunk be, akinek figyeltünk az észrevételeire – folytatta Tamás Barnabás. – A bölcsődéhez egyébként tartozik majd egy játszóudvar is, amely a kicsik korából adó­dóan méretében és a biztonsági előírások szempontjából is jelentősen eltér a másiktól.

