Újabb Básti Lajos-díj miskolci színésznek

Érdekesség, hogy tavaly ugyanez az elismerés szintén Miskolcra, mégpedig Harsányi Attilához került. Jegyezzük meg, hogy a társulatban Rózsa Krisztiánt egyszerűen kis Harsányiként emlegetik…

Nem tudtam korábban kifejezni a hálámat, most pótolom” Rózsa Krisztián

– Attilával egymással szemben lakunk, s amikor kiderült, hogy ugyanazt a díjat nyertem el, mint ő tavaly, rettenetesen örült az elismerésemnek. Meg kellett állapodnunk azonban, hogy két Básti-díjas nem férhet meg egy helyen. Ezért én elköltözöm… – meséli Rózsa Krisztián.

– Amikor az évadzárón kiderült, hogy engem választottak az évad színművészének, olyan transzba kerültem, hogy nem tudtam igazán kifejezni a hálámat. Most, a POSZT díjátadón ezt bepótoltam. Megköszöntem a társulatnak, Szőcs Atrur rendezőnek, a szakszervezetnek és persze a családomnak, hogy ezeket az elismeréseket megkaphattam. Persze most is kimaradtak egyesek a felsorolásból. Ezért e helyütt köszönöm külön meg Fandl Ferenc és Harsányi Attila kollégáimnak! – teszi hozzá mosolyogva Rózsa.

A POSZT-osztály

– Büszke lehet az osztályára volt osztályfőnökünk, Kelemen József „Jozefa” – jelenti ki a miskolci színész –, hisz nem csak engem díjaztak, de Szakács Hajnalkát is, aki a debreceni Három nővér Irinájáért elnyerte a legjobb 30 év alatti színésznő díját, Dobó Enikő pedig a Béres Attila rendezte, nagy sikerű, kecskeméti Csárdáskirálynőben volt főszereplő. Úgy látszik, jó kis POSZT-osztály lettünk…

– Ebner Béla –

