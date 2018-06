Új terek, új funkciók Miskolcon

A projektre az intézmény uniós pályázaton nyert el közel ötszázhetven millió forintot. Az ünnepélyes nyitórendezvényen Holczinger Ferenc, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd a fejlesztések előzményeiről szólt.

Az előttünk álló nyári hónapok alatt sok munkafázis meg­valósulhat” Holczinger Ferenc

– Évekkel ezelőtt kezdtünk azon dolgozni, hogy fejleszthessük iskolánk természettudományos képzését, ez a munka érett most be azzal, hogy sikeres pályázatot követően aláírhatjuk a kivitelezői szerződést – hangsúlyozta az intézményvezető.

A projektben két olyan fejlesztés is megvalósul, amelyre az iskolai létszámbővülés miatt nagy szükség van: létrejön egyrészt egy új multifunkciós közösségi tér, valamint a Szent József épület emeletráépítését követően új, a modern kor elvárásainak megfelelő természettudományos laborokat, közösségi ­tereket alakítanak ki. Holczinger Ferenc kiemelte, mivel a fejlesztés jelenleg is funkcionáló épületek bővítésével valósul meg, ahhoz az intézmény dolgozóinak, tanulóinak is alkalmazkodni kell.

– Talán szerencsének mondható azt, hogy az előttünk álló nyári hónapok alatt sok munkafázis megvalósulhat, így szeptembertől, vagy októbertől már kisebb átszervezésekkel is tudjuk majd biztosítani a zavartalan munkát az intézményben – tette hozzá az intézményvezető.

Fontos a környezetvédelem is

A fentieken túl újabb napelem-kapacitással is bővül az intézmény, ami csökkenti az energiafüggőséget és a fenntartási költségeket is. Az igazgató kiemelte, a Jezsuita Rend és a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium közössége évek óta elkötelezett a környezetvédelem mellett.

– Nagyon fontos számunkra, hogy folyamatosan csökkentsük az energiaigényeinket, ökológiai lábnyomunkat, így büszkék vagyunk arra, hogy az intézményünk egy részét már most is geotermikus energiával fűtjük. A napelem-kapacitásunk csökkentése mellett, ezt a környezetbarát fűtési megoldást is szeretnénk fejleszteni a jövőben – zárta gondolatait Holczinger Ferenc.

– TÁ –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA