Új szertárat építettek a szomolyai tűzoltók

Új szertárt épített és több száz ezer forint értékű felszerelésekre is sikerrel pályázott tavaly a Szomolyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A több mint harminc tagot számláló szervezet 2016-ban 23 riasztást kapott, ebből nyolc volt tűzeset, tizenöt pedig műszaki mentés. Az egyes eseményeknél 3-4 tagjuk működött közre. Riasztották őket például lakóépület-tűzhöz, árokba csapódott autóhoz, s idén vonultak már egy kéménytűzhöz is – ismertette Kása Miklós, a szervezet titkára.

Az önkormányzat és egy civil támogató is nagy segítséget nyújtott.

Szalóki György, az egyesület elnöke a szervezet január végi közgyűlésén elmondta, a 2015. év végén kapott szerkocsi miatt előző autójuk fölöslegessé vált, s azt tavaly térítésmentesen továbbadták a hidasnémeti önkénteseknek. Ugyanakkor az új autónak új szertár is jár, nyáron fogtak bele az építkezésbe a focipálya mellett, s idén nyáron szeretnék befejezni, a fűtését is megoldani. Az építéshez az önkormányzat és egy civil támogató is nagy segítséget nyújtott. Ezenkívül egy tiszaújvárosi alapítványnak köszönhetően új számítógépet is kaptak, amelyet a polgárőrökkel közös új irodájukban használnak.

Erre az évre is vannak terveik a felszerelések bővítésére, valamint a tagokat tanfolyamokra beiskolázni, többen ugyanis még nem rendelkeznek az alapvizsgával, ez pedig szükséges a kisgépek önálló kezeléséhez. Természetesen továbbra is közreműködnek a polgárőrökkel közösen a Cseresznyefesztivál rendjének biztosításában.

A közgyűlésen jelen volt Macz János, a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, aki szerint a szomolyai önkéntesek kimagasló tevékenységet folytatnak és sokat fejlődtek 2014 óta, illetve jó felvetéseik vannak. Megjegyezte, érdemes elgondolkodniuk azon, hogy a 2-es kategóriájú tűzoltó egyesületből 1-be kerüljenek, igaz, az több feladattal és áldozattal jár, hiszen több embernek mindig készenlétben kell lennie.

Koroknai Péter, a Mezőkövesdi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka kiemelte, jó az együttműködés a szomolyaiakkal, és idén is terveznek közös gyakorlatot, ezúttal műszaki mentésben.

Gulácsi Lajos, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke szerint jó az együttműködés a helyi és a megyei szervezet között, s példaértékű volt a segítségük a hidasnémetiek részére. Kiemelte, Szalóki György tavaly megkapta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzvédelméért Díjat. A szomolyaiak állománya a közgyűlésen új taggal, a látássérült Nagy Zoltánnal bővült.

