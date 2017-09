Új sportág veti meg a lábát Encsen

42 millió forintos beruházás révén újult meg az Encs Városi Sportközpont játékcsarnoka, a létesítmény átadóját szombaton délután tartották, amelynek protokoll része után az Aluinvent-DVTK NB I-es női kosárlabdacsapata játszott csarnokavató meccset a kolozsvári együttessel. A létesítmény a megújulás során két új, a mennyezetről motorikusan leengedhető palánkot kapott, valamint a pályán keresztbe, két állítható magasságú fix palánkot, amelyek a legfiatalabbakat szolgálják majd, továbbá olyan speciális, rugalmas sportparkettát, amely élvonalbeli meccsek rendezésére is alkalmas felület. Ezeken kívül új, korszerű világítótestek is felszerelésre kerültek, valamint egy elektromos eredményjelző, és nem utolsósorban két öltöző helyiség is felújításra került. Mindez a diósgyőri kosárlabda utánpótlást működtető sportszervezet közreműködésével történt, amelynek a beruházási költségéhez a klub – a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által elfogadott sportágfejlesztési tervének köszönhetően – 70 százalékkal járult hozzá társasági adó források megszerzésével, a további részt pedig az Encs Városi Önkormányzat biztosította, amelyhez a Szerencsi Tankerületi Központ is hozzájárult.

Beszédek

Az átadón elsőként Szeles András, Encs Város polgármestere mondott beszédet, megemlítve, hogy a sportcsarnok fejlesztése fokozatosan történt, mert a korábbi a hőszigetelés, a nyílászárók cseréje, valamint öltöző felújítások után tették meg a mostani, újabb jelentős lépést. A városvezető a közelgő további infrastrukturális beruházásokat is felsorolta, elhangzott, hogy bitumenes futballpályát, extrém sportpályát, a műfüves pálya felújítását, és egy rekortán futópálya kialakítását szeretnék megvalósítani. A polgármester a sportcsarnokban történt mostani beruházásért köszöntet mondott a DVTK-nak, a kosárlabda szövetségnek, Király Sándornak, a diósgyőri utánpótlás szakágvezető igazgatójának, Szabó Tamásnak, az utánpótlás sportszervezet kuratóriumi elnökének, Szabó Árpádnak, a Szerencsi Tankerületi Központ igazgatójának, Hörcsik Richárdnak, a választókerület parlamenti képviselőjének, majd ezzel zárta gondolatait: ,,Köszönet a Kolozsvárnak, a DVTK-nak, hogy elfogadták a felkérést, hogy mérkőzést játszanak itt”.

© Fotó: Ádám János

Hörcsik Richárd ezzel kezdte ünnepi beszédét: ,,Hajrá DVTK, hajrá Kolozsvár, hajrá Encs!”, majd felidézte, hogy amikor legutóbb, tavaly a csarnokban járt, akkor még csak álmodoztak arról, ami ma már látható. Az országgyűlési képviselő is köszönetet mondott a beruházásban részt vevőknek, majd a városban megvalósuló további sport infrastrukturális beruházásokról is szót ejtett, megemlítve, hogy Encsnek lesz új uszodája, és, hogy 550 millió forintból tornacsarnokot építenek a Váci Mihály Gimnázium és a Zrínyi Ilona Általános Iskola épületei közé.

Szabó Tamás többek között arról beszélt, hogy a DVTK az Észak-magyarországi régió klubja akar lenni, egész Borsod megyében, és azon túl is, és azon reményének adott hangot, hogy további ehhez hasonló infrastrukturális beruházásokban vehet részt a jövőben, illetve azt kívánta, hogy ebből a régióból is kerüljenek ki olyan fiatalok, akik később a DVTK-ban, vagy a magyar válogatottban szerepelhetnek.

© Fotó: Ádám János

A diósgyőri utánpótlás szakmai vezetője, Király Sándor az avatáson egy több százezer forint értékű takarító gépet ajándékozott a létesítménynek, azt ezt átvevő Hódiné Gazsi Ágota, az Encs Városi Szabadidőközpont igazgatója miután megköszönte a készüléket elmondta, hogy új sportág született itt ezen a napon, ugyanis a létesítmény 30 éves fennállása alatt a csarnok falai kosárlabdát még nem láttak.

– ÉM –

Kosárlabda: felkészülési mérkőzés

Aluinvent-DVTK – CS Universitatea Cluj Napoca (romániai) 76-61 (15-16, 23-13, 23-15, 15-17)

Encs, 250 néző. V.: dr. Mészáros, Lengyel, Vaszi.

© Fotó: Ádám János

Aluinvent-DVTK: Nagy D. (17/3), Bach (2), Burkholder (6), Pecková (15/3), Melnika (15). Csere: Zele (3), Szabó F. (3/3), Engelman (12/3), Aldazabal (3), Csipkó (-). Vezetőedző: Stefan Svitek.

CS Universitatea Cluj Napoca: Vorpahl (7), Stroman (22/3), Taylor (8), Ghizila (15/6), Pascalau (2). Csere: Kalusic (6), Voica (-), Parau (1), Maxim (-). Vezetőedző: Dragan Petricevic.

