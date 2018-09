Új pónival ismét a dobogón a hernádnémeti lány

A hétvégén rendezték az idei Nemzeti Vágtát Budapesten, amelyen a 14 éves Éles Virág történelmet írt. A Hernádnémeti színeiben induló leány ugyanis zsinórban ötödször jutott be a Kishuszár futam döntőjébe, amely rajta kívül eddig még senkinek sem sikerült. Az öt döntőzés során másodszor szerezte meg a harmadik helyet, és harmadszor állhatott fel a dobogóra, mindezt úgy, hogy idén egy új pónival indult el!

Ebben az évben ugyanis Éles Virág a 4 éves Black-White nevű lovával indult, a döntő futamban pedig 3. helyen végeztek, méghozzá hatalmas csatában. Aki nyomon követte a futamot, az láthatta, hogy ló és lovasa nem kímélve magát küzdött a pálya belső vonalán, és nagy hajrával sikerült megcsípni a dobogó legalsó fokát.

– Az előző évekkel ellentétben nem Robikával szálltunk versenybe. Blacki Robika utódja, a lánya 4 éves kanca, és ez volt élete első versenye. Nagyon nagyot alakítottak! Szuper kezdő teljesítmény! – értékelt Virág edzője, felkészítője, Szoboczkiné Óvári Mónika, aki a kezdetektől ott van a futamokon is Virággal, és tartja a póni gyeplőjét segítve a rajtolást.

Black-White-ról tudni kell azt is, hogy nem csak saját tenyésztésű, de Virág foglalkozott vele, tanította és lovagolta be, mellette nőtt fel, így nem kétséges, hogy fognak még együtt kitűnő eredményeket elérni. A Kishuszár Vágtán még két évben tudnak rajthoz állni, hiszen a zsokék felső korhatára ebben a versenyszámban 16 év.

A vasárnapi döntőnek volt még egy megyénkbeli résztvevője, ami rendhagyó, ugyanis 2017 után másodszor is bejutott a legjobb hat közé Bőcs színeiben Kiss Roxán is Sólyom nevű póniján. HI

Éles Virág eddigi eredményei a Kishuszár Vágta döntőiben:

2014: 5. hely.

2015: 3. hely.

2016: 2. hely.

2017: 4. hely.

2018: 3. hely.

A 2018-as Kishuszár Vágta döntőjének végeredménye:

1. Sepsiszentgyörgy

2. Zirc

3. Hernádnémeti

4. Csetény

5. Kunpeszér

6. Bőcs

