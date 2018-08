Új polgármester vezeti tovább Bódvarákót

Vécsei Vilmos jegyző az Északnak elmondta, a település nyolcvannégy választópolgára közül hatvanheten voksoltak, közülük negyvenkilencen szavaztak a nyertes jelöltre. Ugyancsak függetlenként indult a korábbi polgármester, Farkas Árpád, aki tizen­nyolc szavazatot kapott.

Az időközi választás kiírására azért volt szükség, mert az előző településvezetőt méltatlanság miatt a bíróság korábban felmentette.

Bódvarákón egyébként júniusban időközi egyéni listás választást is tartottak, mivel a képviselők száma azt megelőzően a képviselő-testület működéséhez szükséges létszám alá csökkent. Akkor Pápista István és a most polgármesterré is választott Dámóczi Attila Miklós jutott be a testületbe.

ÉM-TÁ

VISSZA A KEZDŐOLDALRA