Új miskolci buszjárat, vegyes érzelmek

53-as jelzéssel indult új autóbusz-viszonylat a Majális-park – Miskolc Déli Ipari Park – Joyson útvonalon – írta közleményében december végén a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. (MVK). Az új buszjárat mindkét végállomásról naponta négy alkalommal indul, a változással egy időben pedig az 1-es, valamint az 54-es autóbuszok menetrendje is módosult. A menetrend vegyes érzelmeket kavart a városban.

Az MVK Zrt. az Északnak azt mondta, az új járatot kifejezetten a Joyson Kft. kérésére indították el.

– A déli városkapuban működő cég biztosítja a havi kombinált bérletet a munkavállalók többségének, valamint egyeztetést is folytat annak érdekében, hogy dolgozói számára megkönnyítse a munkába, illetve a hazajárást. Tavaly ősszel a nagyvállalat azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy azt szeretnék, létesítsünk közvetlen eljutást biztosító autóbusz vonalat a Joyson Kft. és Miskolc nyugati városrészei között – hangsúlyozta az MVK.

Szükséges, de nem így

Ennek a megkeresésnek és az azt követő egyeztetésnek lett az eredménye a január 2-a óta létező 53-as busz. A miskolci közlekedési cég közlése szerint az autóbuszvonal bevezetésével rövidebb idő alatt, átszállás nélkül juthatnak el munkába többek között a diósgyőri Joyson dolgozók, de Pereces, Lillafüred, Bükkszentlászló, Komlóstető, Tatárdomb városrészekről is egy átszállással lehet utazni a déli ipari parkba, szemben a korábbi kettővel.

Nem vitatta a buszjárat szükségességét Fejér Balázs, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) miskolci tagszervezetének vezetője sem.

– Alapvetően jó dolog, szükség is van rá. Meglátásunk szerint nem is ezzel van a probléma, hanem azzal, hogy korábban a nagyvállalatokhoz induló új járatok pluszként jelentek meg a rendszerben, ez viszont úgy került be, hogy cserébe az 1-es buszt ritkították. Egy olyan járatot, mely fontos szerepet tölt be a város életében, csak példaként: a Tiszai pályaudvart, a Búza teret és a Jókai lakótelepet, vagy a Vologda városrészt, és az azok közötti kapcsolatot is ellátja. Az intézkedés jelentősen rontja az említett területek és a nyugati városrész közötti kapcsolatot. Például vasárnap jellemzően óránként csak két járat lesz az említett szakaszokon, de a szombat délelőtti 20 perces követés sem nevezhető elégséges szolgáltatásnak. – hangsúlyozta Fejér Balázs.

A VEKE szerint további probléma, hogy az 53-as busz indításával megszűnt az 1-es busz korábbi ütemes menetrendje.

„Szakmai álláspontunk szerint az új járat hozta előnyök messze nincsenek arányban az 1-es busz ritkításának és menetrendi struktúrájának szétrombolásával keletkező hátrányokkal.”

A villamos megoldja

Az MVK vezetése másképp látja a dolgot.

– Mindkét ipari parkba jelentős az utazási igény a hét minden napján, míg a Tiszai pályaudvarra való eljutás magas színvonalon, nagyon jól biztosított az 1-es és 2-es villamossal – mondták. Hozzátették, a vállalat minden, a szolgáltatását igénybe vevő személytől, civil szervezettől szívesen fogadja az észrevételeket, az utasok elégedettségének növelése érdekében. Azt viszont tudomásul kell venni – zárták – hogy az utazási igények a nagy munkáltatók betelepülésével jelentősen megváltoztak Miskolcon, és ezekhez igazodva alakították ki és indították el az új dél-nyugati irányú járatokat.

Tajthy Ákos

