Új mikrobusz segíti munkájukat Kazincbarcikán

Maga az egyesület 1995 óta dolgozik a Kazincbarcikai és az Edelényi járás településein élő mozgáskorlátozottak érdekképviseletén; támogatja és segíti mindennapjaikat, az orvosi ellátástól az ügyintézésen át a gazdasági és munkaerőpiaci tanácsadásig.

A Kazincbarcikai Kistérségi Esély Támogató Szolgálatukat is hasonló célok érdekében működtetik, ám ennek keretében már nemcsak több mint kétezer tagjuk, hanem más emberek is kérhetnek és kapnak is segítséget.

– A 2005-ben alapított támogató szolgálat elsődleges feladata, hogy segítséget nyújtson a fogyatékossággal élő személyek számára – mondta a sikeres pályázat kapcsán Tomkóné Kiss Mária, az egyesület elnöke. – Legyen az bármilyen fogyatékosság; látás, hallás, értelmi vagy mozgásszervi, de halmozott fogyatékossággal élő vagy autista embereknek is segítünk. Célunk, hogy szolgáltatásainkon keresztül maximálisan támogassuk és segítsük az egyének „önrendelkező életének” megőrzését, megvalósítását a saját otthonukon belül. Személyi segítségnyújtás keretében különlegesen képzett dolgozóink, az egyént mind lakásában, mind pedig azon kívül segítik, akár a napi rutinban, akár más feladatok ellátásában. Szállító szolgáltatásunkat átalakított gépkocsival biztosítjuk, így akár a kerekesszékkel történő utaztatást is meg tudjuk oldani az egyén igényének megfelelő helyre. Ezek leggyakrabban köz- és egészségügyi, valamint oktatási és kulturális intézmények. Eddig négyszázötven ügyfél számára biztosítottuk a szinte pótolhatatlan szolgáltatásokat, s a jövőben szeretnénk a tevékenységben résztvevők számát és a kapacitást is növelni, mert nagy igény lenne rá sorstársaink részéről – tette hozzá az elnök asszony.

Aki ismeri őt, jól tudja, hogy nemcsak tapasztalja és átérzi a mozgáskorlátozottak problémáit, hanem óriási tudással, hittel és akarattal folyamatosan tesz is sorstársaiért, s töretlenül és szüntelenül pályázik. Így történt ez idén év elején is, amikor a Magyar Nemzeti Bank felé nyújtott be támogatási kérelmet egy 9 személyes szállító jármű megvásárlására.

– Szolgálatunk eddig egy különleges, hétszemélyes szállító járművel rendelkezett, mely több mint tízéves, és háromszázezer kilométert futott. Ezért nyújtottam be a pályázatot egy új mikrobuszra, hiszen egyesületünk ezt támogatás nélkül nem tudta volna megvásárolni. Nagyon boldogok vagyunk, hogy a Magyar Nemzeti Bank támogatásra érdemesnek ítélte meg kérésünket és hatmillió forinttal segítette álmaink megvalósítását, míg a másfél millió forintos önrészt Kazincbarcika Város Önkormányzata biztosította. Így már a teljes vételár egyesületünk rendelkezésére állt és – hála támogatóinknak – megvásárolhattuk ezt az új és minden igényt kielégítő szállító járművet, amit azóta már használatba is vettünk – zárta gondolatait Tomkóné Kiss Mária.

