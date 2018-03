Új mentőautók Miskolcon

Új mentőautókat adtak át a miskolci mentőállomáson, ami egy újabb lépése a mentőszolgálat berkein belül zajló megújulásnak.

Folyamatos fejlesztések

– A legnagyobb öröm Miskolcra jönni, mert itt kézzelfogható módon látszik a fejlődés – mondta dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója. Az állomáson folyamatos a fejlesztés, megújult a mentőtiszti pihenő, kialakításra került a skill labor. TIOP-os beruházás keretében valósult meg új öltözőszárny. Ehhez a beruházáshoz kapcsolódik egy szolár rendszer, mely az új öltözőszárny fűtésére segít rá, amely alatt négy kocsiállásos garázs épült. A kormányzati forrásból beszerzett új mentőgépjárműből már három teljesít itt szolgálatot. De az eszközöket is lecserélik az egész országban a közbeszerzési eljárás lefolytatása után, mondta a főigazgató. Ugyanakkor Borsodban vezetik be először az új kényelmes, minőségi egyenruhát is.

– Meg kell köszönnöm az áldozatos munkájukat, ­amelyet nap, mint nap végeznek, isten éltesse önöket – mondta az átadáson Csöbör Katalin országgyűlési képviselő. Hozzátette: huszonegyedik századi szintre kell emelni a mentők körülményeit, ennek érdekében indult el a járműcsere, az eszközbeszerzés, az új ruhák beszerzése. Ma már 40 mil­liárd forintból működik a szolgálat, de azon dolgoznak, hogy ez még több legyen.

ÉM-HI

