Új lemezek a Gryllus Kiadótól, Sebő és 1-ső Pesti Rackák is friss anyaggal jelentkezett

“Idén tizennégy kiadványunk lett, van közöttük több olyan, amely könyv és CD együtt” – mondta Gryllus Dániel, a Kaláka együttes alapítója a keddi budapesti sajtóbemutatón. A zenész huszonhét évvel ezelőtt alakított kiadójával mintegy kétszáz lemezt, korábban vinylt, aztán CD-ket jelentetett meg. A legelső 1991-ben a Pál apostolos korong volt.

Az idei kínálatból természetesen a Kaláka sem maradt ki. Gryllus Dániel kitért arra, hogy a Reformátorok nyomában című könyv eredetileg tavaly, a Reformáció 500. évfordulójára jelent volna meg, végül idén jött ki, benne egy Kaláka CD-vel, amelyen a jövőre 50 éves zenekar református énekeket ad elő.

Sebő Ferenc pályája is fél évszázaddal ezelőtt indult, a zenész által vezetett Sebő-együttes most Kovács András Ferenc marosvásárhelyi költő verseit zenésítette meg. A gyönyörűen illusztrált könyv és CD a csíkszeredai Gutenberg és a Gryllus Kiadó közös munkája.

“E versek nagy részét már nyolc-tíz éve játsszuk koncerteken. Kovács András Ferencnek, azaz KAF-nak nagyon gazdag formavilága van, versei között több dalszerű. A zenéseim azt hiték, hogy már nem tudok dalt írni, mert mindig ugyanazokat játszottuk, hát most írtam számos újat a versekre. Nekem a zene mindig a versből indul el; hiába tartja magát KAF urbánus költőnek, nagyon sok olyan szerkezetet fedeztem fel a verseiben, amik a népzenéhez vezettek. A költő maga is közreműködik a lemezen, énekel meg szaval is, nagyon jó hangja van és gyönyörűen ad elő. A dalos versekhez a könyvben kommentárokat is fűztünk” – mesélte Sebő Ferenc az MTI-nek.

A Sebő-együttes egyik énekese, Tímár Sára két önálló lemezzel is jelentkezett. Mint elmondta, a Minek nevezzelek… című CD-n autentikus magyar, erdélyi és moldvai népzene szerepel, elsősorban saját gyűjtési élményekből. Másik friss anyaga, a Református Hálaének Népzenével díszített liturgikus énekek gyűjteménye, a bemutatója december 21-én lesz a Zeneakadémia Solti György termében.

A Gryllus Kiadó új lemezei közül talán a legérdekesebb a Mindenek szerelme című CD, amelyet Ferencz György és az 1-ső Pesti Rackák közösen készített Szalonna és Bandájával, valamint a Söndörgő együttessel.

“Pál István Szalonna és csapata úgy muzsikálja a népzenét, hogy én azt azonnal el akarom játszani. Beleszerettem az első lemezükbe, aztán elkezdtünk egymás bulijaira járni, volt néhány közös fellépés, és kezdett megérni egy közös tartalom. A Rackákkal évek óta készítünk lemezeket Amerikában, Nashville-ben, most meghívtuk Derek Garten hangmérnököt Magyarországra. Egy évünk van Szalonnáékkal az előkészületekre. Írtam egy kilenc nótából álló gitár-dob-basszus anyagot, nevezzük Jimi Hendrix-demónak, amiben a rhythm and bluesok lábdobjai egy-egy magyar tájegység tánclépését adják ki” – mondta Ferenczi György az MTI-nek.

A lemezen van egy közös Racka-Söndörgő blokk is, a szövegek nagy része vers, a többség Petőfi-költemény. Ferenczi György

megjegyezte: a próbákon alakult ki, hogy Petőfi szövegei állnak a legjobban a dupla társaság muzsikálásához. Az 1-ső Pesti Rackák két tagja, Apáti Ádám és Pintér Zsolt közös projektje, az amerikai bluesos Louisiana Double Magányos apák élete címmel szintén új lemezt készített.

A Gryllus Kiadó friss kiadványai közé tartozik még Kováts Kriszta, Szabó Attila, a KaleidoszPók, Petruska, a Romungro, “a világ első bluegrass gyereklemezét” elkészített Belvárosi Betyárok, illetve a Csillag Kórus karácsony betlehemes anyaga is. Szintén megjelent egy kiadvány, amelyen Petri György verseit a hat évvel ezelőtt elhunyt színművész, Vallai Péter mondja el; hangját rádiófelvételek őrizték meg.

– MTI –

