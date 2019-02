Új lemez a Liquid Limbstől

„A korai acid house és annak egyfajta hipnotikus trance-es vonala nagy hatással volt az albumokra, sőt a mai napig meghatározó ez a lebegős, tudományos, sci-fi feeling a zenéimben” – mondja Batta Róbert, akit új Taum című lemeze kapcsán kérdeztünk. Közben persze jött a nagy rave-őrület, Prodigy és társai, akik szintén komoly lenyomatot hagytak a kortársbeli elektromos zenészek inspirációiban.

Élőben a farsangon

Több ízben is előzenekarként léptek fel előttük itthon és külföldön is, ami nagy hatással volt a következő munkáira. „Organikus űrtechno, minőségi fehér zajjal” – határozza meg az új hanganyag lényegét. „Atonális és tonális zenei megoldások, pulzáló végtelenbe-zengések, és egy hangulat, ami számomra egyet jelent a mindenség felfoghatatlanságával” – teszi hozzá. Hangszerek terén most is a gyökerekhez nyúl vissza, az analóg szintetizátorok hangzásvilágához, mely hallható február 22-én a Miskolci Farsangon 23 órától a Liquid Limbs live kereteiben.

ÉM

