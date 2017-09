Új köntösben a diósgyőri könyvtár

Szeptember 29-én, a Petőfi-napokon lesz az ünnepélyes átadó, és a következő héten a könyvtár már hivatalosan is megnyitja kapuit a látogatók előtt.

Otthonos és barátságos környezet várja majd az olvasókat.” dr. Prokai Margit

– A belső berendezés kialakítása a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg, erre nyertünk egy három és félmillió forintos pályázatot, amit az intézmény kiegészít egymillió forinttal. Ezenkívül természetesen szükség van még függönyökre, szőnyegekre, asztalokra és székekre, amelyekre külön összeget szánunk, hiszen ezek segítségével tudjuk elérni, hogy igazán otthonos és barátságos környezet várja majd az olvasni vágyókat – tájékoztatta lapunkat dr. Prokai Margit, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgató asszonya.

A földszinten lesz a felnőttrészleg, ahogy eredetileg is volt, csak minden megújult, az emeleten pedig a gyerekek számára kialakított mesebirodalom kapott helyet. Ott most szerelik még a polcokat, amelyek természetesen kicsit alacsonyabban vannak, és a kis bútorok is a gyerekek méreteihez készülnek. Már van egy szép kis válogatóláda, amibe a képeskönyvek kerülnek, de a drapériák, a kis asztalok és a kisszékek még beszerzésre várnak.

A jövő héten még lehet visszavinni könyveket a Bagolyvárba, de ott kölcsönözni már nem lehet, hiszen szeptember 11-én kezdődik a visszaköltözés. A negyvenezres gyűjteményből csak az új könyveket helyezik el az olvasótérben, hiszen egy közkönyvtárban a legújabb anyagoknak kell kint lenniük a polcokon. Természetesen azért a régebbi igényeket is ki tudják majd szolgálni a külső raktárakból. Napilapokból, hetilapokból és folyóiratokból külön polcokon található majd válogatás, minden olyan témában, ami a látogatók érdeklődésére számot tarthat.

ÉM-NK

