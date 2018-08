Új kaput kap majd az iskola Miskolcon

Elképzelhetetlennek tűnik, de létezik Miskolcon egy épület, amelyről több mint száz esztendő alatt sem maradt fenn egy olyan felvétel, amelyen látszik annak eredeti kapuja: Ez a mai ­Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola.

Mint arra bizonyára emlékeznek, körülbelül egy hónappal ezelőtt írtunk az iskola homlokzatának felújításáról. A június közepén kezdődött munkák során az épület szecessziós díszítését állítják helyre, ennek pedig része az eredeti kapu. Korábban arra biztattuk olvasóinkat, hogy segítsenek fotóval, vagy legalább némi információval, milyen lehetett az iskola eredeti kapuja. Olvasói levelek sokasága érkezett, értékelhető kép sajnos nem.

Újat terveztek

– Mivel az idő vészesen fogy a következő tanév kezdetéig, nem tudtunk tovább várni, és megvizsgálva Árva Pál több épületét, visszafejtettük azt, hogy milyen kapunak kellett lenni ezen a Kis-Hunyad utcai iskolaépületen. A tervek elkészültek, rövidesen egyeztetek az asztalosmesterrel is, aztán kezdődhet a gyártás – mondta történetünk állandó szereplője, Szunyogh László tervező-építész, aki a homlokzatfelújítás terveit is készítette.

– Nem ez az egyetlen érdekessége azonban az Árva Pál tervezte homlokzatnak – folytatta az építész. Arról már korábban is írtunk, hogy az épületet egészen különleges keleties, mesés jellegű díszítések borították, azonban mostanra kiderült, azok még a korábban elkészült tervekhez képest is sokkal színesebbek voltak.

Díszesebb mint gondolták

– Eleinte csak az iskola alsó részein végeztünk falkutatást, ez alapján színeztük az első terveket. Az állványokról azonban Seres László restaurátor kollégámmal megkutattuk a teljes homlokzatot, és át kellett értékelnünk a korábban vélt színeket. Az eredeti gondolatunkkal ellentétben ugyanis a fehér homlokzatot háromféle szín is tarkította: a kerámiadíszek arany-okkersárgák, a vakolat díszítések nápolyi sárgák, a betűk és rácsok pedig zöld színűek voltak, és a felújítást követően ilyenek is lesznek – számolt be az újdonságokról Szunyogh László, aki hozzátette azt is, nagy örömére az épület eredeti kőlábazatát is helyreállítják végül, így az iskolaépület tényleg olyan lesz, amilyennek körülbelül száztíz évvel ezelőtt megálmodták.

Átszállott a páva

A végére pedig még egy adalék. Néhány hete írt levelet nekünk F. Pollner Erika, a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium rajztanára, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy az intézménynek helyt adó Galter János által tervezett épületen ugyanolyan pávamotívum szerepel, mint a Kis-Hunyad utcai iskolán.

Szunyogh László szerint erre is van magyarázat.

– A két iskolaépületet nagyjából egy időben, az 1910-es években adták át, mindketten szecessziós stílusjegyeket hordoznak magukon. Bár Árva Pálnak és Galter Jánosnak is megvolt a saját formavilága, feltételezhető, hogy a pávadísz megtetszett a később átadott iskola tervezőjének, ezért aztán a másikra is rákerült – tette hozzá a szakember.

ÉM-TÁ

