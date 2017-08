Új jövevények érkeztek a látványparkba

– Nemrégiben az az öröm ért minket, hogy két kis jövevénnyel is gazdagodott a község önkormányzatának tulajdonában lévő, őshonos állatokat bemutató látványpark – nyilatkozta dr. Mészáros István, Aszaló polgármestere. Elárulta, a kis boci és kis kecske, valamint az anyaállatok is jól vannak. Az újszülöttek korábban kissé bátortalanok voltak, de súlyuk szépen gyarapszik és egészségesek. Az egykori laktanya területén tíz nagy méretű épület található, ahol jelenleg is folyik az őshonos állatokat bemutató park kiépítése.

– Ez a teljes objektum területét nem fedi le, ám keressük azokat a lehetőségeket, amelyekben a többi épületet is hasznosítani lehetne – tudtuk meg a település vezetőjétől.

– ÉM-JLI –

