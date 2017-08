Új, hivatalos üdítőital támogatója van a Telekom Veszprém csapatának a HELL ENERGY jóvoltából

Új támogatóval bővült az idén 40 éves veszprémi klub, a Telekom Veszprém csapata, mely a bajnoki címvédések és a BL trófea elhódításának nem titkolt céljával kezdi meg az őszi szezont. A csapat legújabb szponzora a piacvezető hazai energiaital brand, a HELL és a XIXO. A HELL sporttámogatói tevékenysége már korábban is széles spektrumot ölelt fel, de idén ez a kör több, jellegzetesen magyar csapat-sikersportággal bővült tovább.

Az együttműködés keretében a XIXO logója a veszprémi játékosok mezén, a HELL pedig a nadrágjukon tűnik fel a szezonban. Az 5100 férőhelyes Veszprém Aréna padlóján egy 5×1 méteres matrica árulkodik majd arról, hogy a bajnok csapatnak új üdítőital támogatója van. De a legelső, szemmel látható jelek már a szezonnyitó Veszprém City Handball Festival alatt megjelennek: a hazai csarnok és a kivetítővel felszerelt veszprémi dísztér is HELL-es arculatba bújik, és az itt zajló program része lesz pénteken a szintén HELL-es, Guiness rekorder magyar bajnok triálversenyző, Hegedűs László bemutatója is.

A sportszponzorációban élen járó HELL ENERGY ez idáig jellemzően a technikai sportokra koncentrált, de a 2013-ban piacra lépő XIXO márkája révén a slágersportágakban, csapatsportokban is érdekelt lett (a 100%-ban magyar tulajdonú cég idén júliusban jelentette be, hogy a Magyar Vívószövetség mellé áll). „Piacvezető és világszinten is számottevő cégként sporttámogatásunk terén is némileg új irányok felé nyitunk. Fontosnak tartjuk, hogy olyan magyar sportembereket, csapatokat támogassunk, akiknek több évtizedes munkája világszínvonalú teljesítményben tükröződik vissza. Bízunk benne, hogy a legsikeresebb magyar csapatsportok, és nemzetközileg is eredményes csapatok mellé állva, mi is hozzátehetünk valamit ezekhez a sikerekhez!” – nyilatkozta a szerződéskötés kapcsán Pantl Péter, a HELL ENERGY marketingigazgatója.

