Új gyár Miskolcon, 140 munkahely jön létre

Autóipari szerszámgépgyárat hoz létre Miskolcon a Spinto Hungária Kft., jelentette be tegnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a fővárosban. Ismertette: az 5,9 milliárd forintos miskolci befektetéssel 140 munkahely jön létre az új üzemben. A projekthez a kormány 2,4 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást biztosított.

A miniszter a kivételesen magas – csaknem 41 százalékos – támogatási intenzitást azzal indokolta, hogy az új üzem fontos piaci rést tölt be, magas hozzáadott értéket teremt, és jelentősen növeli a magyar gazdaság versenyképességét. Emellett a csaknem 100 autóipari szakmunkás mellett 35 mérnöknek is állást biztosít, és részt vesz a duális szakképzésben is – tette hozzá.

A miniszter kiemelte, az új üzem termékei iránt már most jelentős kereslet mutatkozik, hiszen a szerszámgyártás az autóipar versenyképességét is meghatározza. A 3 hektáros terület lehetőséget nyújt az 5 ezer négyzetméteres – a német szerszámgyártás innovációs szintjén álló – gyártócsarnok bővítésére vagy új épület emelésére. Miskolc visszatért abba a pozícióba, hogy a magyar ipar fellegvára legyen, a borsodi megyeszékhely munkanélkülisége 5,5 százalékra esett vissza – hangsúlyozta.

Pócs János ügyvezető ismertette, az első munkaszerződéseket már meg is kötötték, külföldön is elismert és sikeres szakemberek tértek vissza Magyarországra a beruházásnak köszönhetően.

ÉM

