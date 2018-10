Új főtérnek örülnek Berentén

Minden autós kíváncsian nézelődve és elégedetten bólogatva hajt át Berente központján, ahol teljesen átalakult és megújult a település főtere.

A település arca

Fontos, hogyan néz ki egy település főtere, hiszen ezt látják az ide érkezők és ez alapján vonnak le következtetést a település egészéről is. A megállapítást Roza László, Berente polgármestere tette, és nem alaptalanul. Éppen ezért érezték fontosnak, hogy a település ezen részét fejlesszék.

– 2018 tavaszán indult el a munka, ekkor döntöttük el, hogy új köntösbe bújtatjuk a főteret. A korábbi elképzeléseket leporoltuk, megkérdeztük a lakókat, ők mit gondolnak, hogyan képzelik el, és ezek mentén indult el a kivitelezés – mondta ünnepi beszédében Berente első embere.

A díszkővel kirakott, cserjékkel beültetett és padokkal, utcabútorokkal is bőven ellátott tér központi helyét a II. világháborúban elhunyt berenteiek névsorát tartalmazó és az áldozatoknak emléket állító emlékmű foglalja el, amely már korábban is megvolt a településen, ám most áthelyezték, hogy a megújult teret díszítse.

Következik a park

A frissen elkészült park egyik oldalát paravánok zárják, ugyanis a szomszédos kastélyparkban még jelenleg is dolgoznak a kivitelezők. Ez pedig a második üteme a fejlesztésnek, amelyet a település­­­ első embere reményei szerint szintén még idén átadhatnak a nagyközönségnek. De tervben van a kastély épületének a rekonstrukciója is.

– Köszönöm mindenkinek a türelmet és megértést, amivel a kivitelezési munkákat fogadták, azt hiszem, kijelenthetjük, hogy megérte, hiszen új színfolttal gazdagodott Berente. Azt kérem mindenkitől, hogy óvjuk, védjük együtt a létrehozott értékeket, amelyeket nemcsak magunknak, hanem gyermekeinknek és unokáinknak is készítettünk – tette hozzá Roza László.

Kulturális műsor

A polgármester beszédét követően a helyi általános iskola diákjai adtak verses, zenés műsort, elsősorban hazafias dalokból, majd a szintén helyi Rozmaring Népdalkör nyugdíjasai színesítették nótáikkal és dalaikkal a térátadási ünnepséget. A megújult főteret megáldotta P. Vitális Gábor szalézi szerzetes atya egy rövid imádság keretében.

Horváth Imre

