Új fogalom: intim öregedés

Az öregedés egyik leglátványosabb jele az őszülés – egyeseknél korábban, másoknál később szaporodnak meg a fehér hajszálak, de előbb vagy utóbb mindenkinél megjelennek. Az évek múlásával azonban sok dolog változik a testünkben, és ez alól a hüvely sem kivétel. Dr. Nagy Gáborral, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórház nőgyógyászati osztályának vezetőjével, orvos-igazgatóval az intim öregedésről beszélgettünk.

Az inkontinencia nem feltétlenül az öregedéssel jár együtt.” Dr. Nagy Gábor

Egyre hosszabb ideig élünk, vagyis egyre többen érik meg az idős kort. Ezzel együtt nemcsak kívülről öregszik a testünk, hanem belül a szervezetünk is. Itt van példának az inkontinencia, a vizelet-visszatartási képtelenség, a tág hüvely, a hüvelyfali süllyedés, a hólyag- vagy végbélsérv, a hüvelyszárazság, a gyulladások és az az esztétikai eltérés, ami az öregedéssel jár. Ezeket nevezzük együttesen intim öregedésnek. Erre keresi a megoldásokat a nőgyógyász szakma, s részben már meg is találta bizonyos műtéti eljárásokkal. Ám amíg anatómiailag nincs olyan durva eltérés, hogy műteni kelljen, addig jöhetnek a konzervatív megoldások.

Mik ezek a konzervatív megoldások?

A gátizomtorna, az intim torna átmenetelig hasznos lehet. A hüvely lézeres kezelése egy újszerű megoldás. Ezzel a hüvelyfali kollagénrostok dúsulását tudjuk elérni. Talán túlzás, de van alapja, hogy azt mondják, ez fiatalítás. Egészen pontosan intim fiatalítás.

Létezik olyan, hogy stressz-­inkontinencia?

Többféle inkontinenciáról beszélhetünk, a legismertebb a stressz-inkontinencia, úgy is hívják, hogy terheléses inkontinencia. Ez nem feltétlenül az öregedéssel jár együtt, a fiatalabbak problémája is lehet. Előfordulhat szülés után is, de a vizelet elcsorgása bekövetkezhet tüsszentéskor, köhögéskor, sportoláskor, illetve közösülés közben is. Ez egy nagyon kellemetlen tünet. Ilyenkor a hasprés olyan mértéket ér el, hogy megemeli a hólyagban a nyomást, és a hólyag zárófunkciója nem tölti be a szerepét.

Az inkontinenciáról azt lehet olvasni, hogy súlyos betegség előjele is lehet. Milyen betegségre kell gyanakodni?

Előfordulhat különböző ideggyógyászati megbetegedéseknél is, gyógyszerek mellékhatásaként.

De az idő, a kor a legnagyobb ellenség?

Igen. Bár örülünk annak, hogy tovább élünk, s egyre szebb kort megélők vannak közöttünk, de az életkor előrehaladtával a testünk feladja néha. S nemcsak az arcunkat a kozmetikussal, a hajunkat fodrásszal, hanem bizonyos testrészünket az orvossal kellene „fiatalítani”. Ebbe beletartozik testünk intim területe is, mert hatással lehet a mindennapi életünkre, gondolok például az inkontinenciára. Ennek „testvérokozója” a tág hüvely, idetartozik a hüvelyfali süllyedés, a végbélsérv is, vagy a hüvelyhám elvékonyodása. Ezek hormonhiányos állapotok, ami ellen nem sokat tehetünk, hiszen az életkorral együtt jár.

Ma már gyógyítják ezeket?

Egyre inkább utat tör a nőgyógyászatban is a lézeres kezelés, amire már Miskolcon is van lehetőség. A lézeres kezeléssel el tudjuk érni a hüvely falának kollagénfokozódását, regenerálódását. Egyszerűbben fogalmazva, ezzel elérjük a hüvely fiatalítását.

Fájdalmas a beavatkozás?

Nem fájdalmas. Két-három alkalom elég a kívánt eredményhez. A lézernek pedig antibakteriális hatása is van, így a kezelést vállaló hölgyek utána kevésbé lesznek fogékonyak a nőgyógyászati gyulladásos megbetegedésekre.

A lézeres kezelésnél van-e korhatár?

Nincs korhatár, bárkinél elvégezhető, mellékhatása nincs.

B. Tóth Erika

