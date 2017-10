Új élmények a MŰHA-ban

Legyen egy „Műha” élményed! – így hirdeti új évadját a Művészetek Háza Miskolc. Az intézmény szakemberei a tavalyi tizedik, jubileumi évad után új célokat kerestek, úgy érezték, meg kell újulnia a MŰHA-nak. Ezt pedig letisztult, modern arculattal képzelték el, amit keddi sajtótájékoztatójukon mutattak be.

– Miskolc városfejlesztési stratégiája kiemelten épít a kultúrára – kezdte beszédét dr. Kiss János, Miskolc alpolgármestere. – Egy nagyvárosban semmiképp nem szigetelődhet el a társadalomtól a kultúra, kölcsönhatásban kell lenniük. Az alpolgármester beszélt arról is, hogy a kultúrával kapcsolatos céljaik közt van, hogy egyre többen kapcsolódjanak be a város kulturális életébe. Kiemelte, a MŰHA új arculata, a mögé épített technika ezt is segíti majd.

„A MŰHA felpezsdíti a miskolci hétköznapokat, ad egy csak itt átélhető élményt, amelytől másképp látja a vendég a világot” – ezt már Novák Irén, a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője mondta. Hozzátette: „Vérpezsdítő dallamok, felejthetetlen színházi élmények, elgondolkodtató vagy éppen motiváló előadások, nagyszerű sztárvendégek várják a publikumot a 2017/2018-as évadban is.”

Symphoney

Az ügyvezető példaként említette: Vujity Tvrtko, Bagdy Emőke, Csernus Imre, Pilát Gábor és Nógrádi György előadásait, valamint Tompos Kátya, Charlie és Révész Sándor, Rúzsa Magdi koncertjeit. De az idén a Várj még sötét lesz és A miniszter félrelép című előadásokat is láthatja a közönség. A Kossuth-díjas Berecz András mesemondó is Miskolcra érkezik, és igazi kuriózumnak ígérkezik az Arany-óra előadás, amely több műfajt is ötvöz: koncertet és színházat, képzőművészetet, videót és irodalmat.

A keddi sajtótájékoztatón Tarján Zsófia, a Honeybeast zenekar énekese is jelen volt, hiszen a zenekar Symphoney koncertjének egyik turnéállomása Miskolc lesz. Slágereiket, mint a „Maradok”, az „Egyedül”, a „Bódottá”, nagyzenekari kísérettel hallgathatja meg a MŰHA közönsége.

