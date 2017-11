Új Eastjob szolgáltatási csomagok a jelöltélmény tükrében

Mindenki pozitív élményre vágyik, a munka világában is. Manapság nem csupán a felvett jelöltekkel kell érdemben foglalkoznunk, hanem az elutasított pályázókkal is, hiszen ez a réteg is igen jelentős véleményformáló erővel bír. Erre a céges HR csapatnak fel kell készülnie, érdemes képezni, coacholni őket, hogy az új kihívásokra jól tudjanak reagálni.

Ha a jelölt pozitív élményt kap az adott munkáltatótól és érzi, hogy törődnek vele, akkor másokat is bíztat arra, hogy jelentkezzenek a céghez, megosztja véleményét a közösségi média oldalain keresztül. Ennek mérhető, kézzel fogható az eredménye, hiszen, ha a cégnek több követője lesz, és szívesen pályáznak hozzá a jelöltek, ezáltal még vonzóbb munkáltatóvá válik.

Természetesen az éremnek van másik oldala is, hiszen jogos elvárás, hogy a jelöltek is felkészültebbek legyenek, tudják magukat pozícionálni a munkaerő piacon, tisztában legyenek az erősségeikkel, és a cég által elvárt kompetenciákkal is. Tanácsadói munkánk során igyekszünk maximálisan támogatni a jelöltet az álláskeresés rögös útvesztőiben, hiszen az ő felkészültsége és sikeressége által leszünk mi is sikeresek. A jelöltekben millió kérdés merül fel magukkal, az önéletrajzukkal, a kialakítani kívánt imázsukkal, viselkedésükkel, a várható interjúval, a céggel kapcsolatban és még sorolhatnám, a lista végeláthatatlan.

A fenti igények hívták életre az új szolgáltatási csomagjainkat, melyeket 2017 decemberétől indítunk el.

