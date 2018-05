Új dalokkal térnek vissza az Elkövetők

Nagy Roly és Földessy Peti, a két kazincbarcikai srác, szókimondó, az életről, szerelemről, csalódásról, melóról szóló szövegeikkel lett sikeres korábban. Mint mondják, az elmúlt egy évben kicsit csendesebb időszakot élt a formáció, dalokon azonban akkor is dolgoztak. Ezek közül az egyik a Megvigasztal más, amelyet bár csak az elmúlt napokban mutattak be a Youtube-on, máris több ezren látták.

– Ez a dal témában hasonló az eddigiekhez, egy csalódásélményből indul, az én esetemben ez egy egészen elmúlt konkrét kapcsolatról szól, míg Roly inkább általánosabb, korábban megélt élethelyzeteket elevenít fel – mondja Peti, aki elmondta azt is, nem titkolt céljuk, hogy közelebb kerüljenek a hiphopvilág középpontjához.

Új dalon dolgoznak

– Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk a dal megjelenése óta, úgyhogy bízunk benne, hogy ismét egy jobb széria kezdődik az életünkben – mondja Roly, hozzátéve, a bizalmon túl azért sokat is dolgoznak a siker érdekében.

Most például ismét egy új dalon, melyet már nyár elején szeretnének megjelentetni. Az alapot most is a producerük, The King BJ készíti majd, viszont – a megszokottól eltérően – ezúttal egy vidámabb hangvételű, nyári slágerrel készülnek.

Roly és Peti egyébként egy korábbi formáció, a Danger Ground felbomlása után alakították meg az Elkövetők nevű duót még jó tíz éve, viszont 2014-től kezdtek el komolyabban foglalkozni a zenével. Mint mondják, bár legutóbbi beszélgetésünk óta sokat változtak, abban biztosan nem, hogy továbbra is igyekeznek a szövegírástól a menedzsmentig mindent maguk megoldani.

– A minőségi zenei alap mellé igyekszünk minél igényesebb szöveget írni, éppen ezért képesek vagyunk akár hónapokon át csiszolgatni azt, így volt ez a Megvigasztal más esetén is – mondják, miközben hozzáteszik, bár populárisabb irányba nem kívánnak elmenni, de azt észrevették magukon, hogy mostanában a dallamosabb, „éneklősebb” zenéket favorizálják.

ÉM-TÁ



