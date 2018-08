Új cukiságok a Miskolci Állatkertben

Fehérpamacsos selyemmajom (Callitrix jacchus) utódok születtek 2018. július 11-én a Miskolci Állatkertben.

A Trópusi-ház egyik külső kifutójában élő selyemmajom párnak, a 10 év körüli hímnek, Téblábnak, és fiatalabb párjának, Taminak megszülettek első utódai. Tami, habár most először lett anya, nagyon gondosan foglalkozik két kicsinyével.

A dél-amerikai selyemmajmok a természetben 2-15 fős csapatokban élnek. Az amúgy is kistermetű (max. 350 grammos) felnőtteknek egészen apró utódai születnek. A kicsik felnevelésében az idősebb testvérek is részt vehetnek. Az anyaállatra csak a szoptatás idejére csimpaszkodnak fel a kicsik, máskor mindig egy hím – nálunk az apaállat – hordozza hátán a kölyköket, akik még alvás közben is erősen kapaszkodnak a szülő szőrzetébe.

A kölykök kicsit előresiettek a szakirodalom szerinti fejlődésben, ugyanis gondozóink a napokban már önállóan mászva is látták a faágakon mindkettőt. Lassan elkezdik felfedezni környezetüket, rövidebb-hosszabb időre elkalandozva szüleik menedékéből.

