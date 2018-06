Új Bubbles önkiszolgáló mosoda nyílt Miskolcon

Barátságos helyszín, friss design – a Bubbles önkiszolgáló mosoda egyszerre idézi meg egy amerikai mosoda és egy belvárosi kávézó hangulatát. De miért választják egyre többen?

Mosás 30 perc alatt

A mosoda egyik legnagyobb előnye, hogy a gépei sokkal nagyobb méretűek és gyorsabban is mosnak, mint a háztartási gépek. Egy mosás mindössze 30 perc alatt készül el makulátlanul és nemcsak ruhákat, de az otthoni nagyobb ágyneműket, takarókat is ki lehet mosni, így azok is használhatják a mosodát, akik otthon már rendelkeznek mosógéppel.

A mosógépek ráadásul maguktól adagolják az vegyszereket, köztük mosószert, öblítőt és fertőtlenítőt is, melyek mind megfelelnek a különböző higiéniai elvárásoknak. Az embernek elég betérnie a mosodába és berámolni a szennyest, a többit elintézik a gépek.

Vége a teregetésnek

Szintén hasznos funkciót töltenek be a mosodákban található szárítógépek, melyek lehetővé teszik, hogy ne kelljen nedvesen hazavinni és kiteregetni a kicentrifugázott ruhákat.

A szárítógépek 37 perc alatt futnak le, így – a mosással együtt – bő 1 óra alatt le lehet tudni akár a heti szennyes adagot.

Modern kialakítás

Jelentősen javít a mosodai élményen, hogy az üzletben ülőalkalmatosságokon lehet kivárni, amíg végeznek a gépek. A mosoda azokra is gondolt, akik esetleg családdal érkeznének elintézni a házimunkát: a Bubbles-ben gyereksarok is fogadja a legkisebb felhasználókat.

