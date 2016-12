Új amerikai irányító érkezett Diósgyőrbe

A 27. születésnapját januárban ünneplő Samantha Prahalis tehetségére hamar felfigyeltek a szakemberek, az U18-s válogatottal kontinenstornát, az U19-es csapattal világbajnokságot nyert. Nem jelentett meglepetést, hogy ezek után a jó nevű Ohio State University-n végzett, majd a 2012-es női NBA draftján az első kör hatodik játékosaként választotta ki, majd szerződést is adott neki a Phoenix Mercury. Kiválóan sikerült az első éve, beválasztották a bajnokság újonccsapatába is (WNBA All-Rookie First Team). A folytatásban megfordult több WNBA-csapatban is. A világ legerősebb bajnokságában átlagosan 24,8 játékpercet játszott, ez idő alatt 8,4 pontot és 3,5 asszisztot átlagolt, emellett alacsony termete ellenére átlagosan 2,5 lepattanót is szerzett meccsenként.

Izraelben kezdett légióskodni, de biztosan ismerős lesz számára néhány magyar szó, hiszen a túlnyomórészt magyarok lakta Sepsiszentgyörgy csapatában kezdte európai karrierjét. Török-, Orosz-, majd Olaszországban, a szardíniai CUS Cagliari színeiben folytatta pályafutását, amelyik egyik csúcspontjaként a GEAS Sesto San Giovanni ellen idegenben 83-79-re megnyert találkozón kereken 50 pontot dobott. A találkozó után egyébként azt nyilatkozta, hogy érezte, hogy sok pontot szerez, de nem számolta, csak az eredményjelzőt figyelte, mert számára fontosabb a győzelem, mint a saját pontjai száma. Érdekesség továbbá, hogy a török Mersin csapatában Horti Dóra csapattársa volt.

– Egyelőre nem tudok sokat Magyarországról, de nagyon várom, hogy megismerjem – mondta el Magyarországra érkezését követően Samantha Prahalis. – Nagy hagyományokkal rendelkező klubhoz érkezem, ahol egy versenyképes, erős együttes kialakítása a cél. Az én személyes terveim egybeesnek ezzel, mert jó játékkal szeretném segíteni a csapatot a kupagyőzelem megvédésében és a lehető legjobb bajnoki eredmény elérésében.

A Sammy becenévre hallgató játékos szerdán délután megérkezett Magyarországra, majd első útja a Generali Arénába vezetett. A diósgyőri közönség január 7-én, a Cegléd elleni bajnokin láthatja először a pályán az 1-es számú mezben.

– Demkó Norbert | DVTK.eu –

Névjegy: Samantha Prahalis

Vezetéknév: Prahalis

Keresztnév: Samantha

Születési idő: 1990. január 23.

Születési hely: Commack (New York, Egyesült Államok)

Magasság: 170 centiméter

Poszt: irányító

Pályafutása

2016/2017 Aluinvent DVTK

2015/2016 Cagliari (Olaszország)

2014/2015 Mersin (Törökország)

2014/2015 Ivanovo (Oroszország)

2014 Los Angeles Sparks (WNBA)

2014 Atalanta Dream (WNBA)

2013/2014 ACS Sepsi SIC (Románia)

2013 New York Liberty (WNBA)

2012/2013 Maccabi R. Hen (Izrael)

2012 Phoenix Mercury (WNBA)

2012 Ohio State Buckeyes (NCAA)

2011 Ohio State Buckeyes (NCAA)

2010 Ohio State Buckeyes (NCAA)

2009 Ohio State Buckeyes (NCAA)

2008 Ohio State Buckeyes (NCAA)

VISSZA A KEZDŐOLDALRA