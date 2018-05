„Új ajtók nyílnak majd meg előttem”

Különleges nap a mai. A színes virágokkal feldíszített középiskolák ballagási ünnepségre készülnek. A végzős diákok vállukra veszik a tarisznyát, kezükbe a virágcsokrot, és elbúcsúznak iskolájuktól, tanáraiktól, diáktársaiktól. Életük fontos állomásához érkeztek, a felnőttkor küszöbéhez. Ballag már a vén diák… – éneklik. De vajon milyen érzések kavarognak a búcsúzó diákokban, és milyenek a szüleikben? Ezt szerettük volna megtudni.

Az idén ballag lapunk szerkesztőjének és újságírójának, Hajdu Mariann-nak idősebb lánya is, Kerékgyártó Lilla. Így kézenfekvő volt, hogy először őket kérdezzük.

– Számomra hihetetlen, hogy milyen gyorsan elteltek a középiskolás évek – mondja elöljáróban Mariann. – Dupla ünnep a mai, hiszen nemcsak ballag a lányom, de ma ünnepli a 20. születésnapját is. Már most tudom, hogy nem fogom kibírni az ünnepséget könnyek nélkül. Kettős érzések kavarognak bennem. Büszke vagyok a lányomra, mert okos, szorgalmas, sokat tanult az érettségire, jó gyerek, jobbat nem is kívánhatnék. Ugyanakkor szomorúság tölti el a szívemet, mert tudom, hogy kinőtt a gyerekkorból, a kislánykorból, szeptembertől egyetemista lesz a fővárosban. Hiányozni fog nagyon – vall érzelmeiről az édesanya.

Lillának is sok minden jár a fejében. Főként az érettségi, ahol magas elvárásoknak kell megfelelni, de reméli, hogy jól sikerül minden.

– Nehéz lesz az iskolától, a barátoktól elszakadni, de egyben szerencsésnek is érzem magam, hogy van valami, amit ennyire fáj elveszíteni. Ha elballagok, akkor már nem járhatok mindennap az iskolába, nem ülök majd az órákon az osztályban, nem találkozom a barátokkal, a tanáraimmal. Ezt nehéz elfogadni. Azonban úgy gondolom, hogy rengeteg új ajtó nyílik majd meg előttem. Gondolatban már ott vagyok az egyetemen, megvan a lakásom, új barátaim is vannak. Ezek a napok tehát amellett, hogy szomorúak, izgalmasak is, és tele vannak várakozással – mondja Lilla, aki a Herman Ottó Gimnázium diákja.

Most még a ballagási ünnepség és az érettségi jár Nagy Péter fejében is, de természetesen őt is foglalkoztatja a jövő. Péter a Miskolci SzC Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziumának végzős diákja, de Kazincbarcikán lakik.

– Budapesten szeretnék egyetemre járni. Kicsit ijesztő is ez, ha belegondolok, mert egy kisvárosból rögtön a fővárosba kerülni nem lesz könnyű. Nagy változásnak nézek elébe, izgulok is egy kicsit, hogy fogom megszokni, hogy nem az eddigi környezet és emberek vesznek körül. Sajnálom a középiskolámat is. Szerettem idejárni, jó alapokat adott az egyetemi évekhez. Olyan tudást szereztem itt, amit jól tudok majd hasznosítani az egyetemen. Szokatlan lesz az is, hogy ha hazamegyek, nem lesz, aki ennivalóval vár, magamnak kell mindenről gondoskodnom, de az az igazság, hogy 18 évesen rám is fér egy kis önállósodás – sorolja Péter.

Édesanyja, Nagyné Bagó Judit már a beszélgetésünk elején elérzékenyül, és biztos abban, hogy a „kisfia” ballagását (hiszen a családban ő a kicsi) nem ússza meg könnyek nélkül.

– A meghatottság mellett izgalom is van bennem. Sikerül-e a gyereknek megvalósítania az álmait? Eddig jól teljesített az iskolában, sikerül-e az egyetemen is? Hogy boldogul majd a fővárosban? Emlékszem, amikor a nagylányomat költöztettük Pestre, akkor mindketten sírtunk, a lányom is és én is. Mert tudtuk, hogy semmi sem lesz olyan, mint eddig. És tudom, hogy Péterrel is így lesz. De mit tegyünk, ez az élet rendje – teszi hozzá beletörődve az édesanya.

Pénteken és szombaton ballagás, hétfőn pedig tollat ragadnak a végzős középiskolások, hogy kitöltsék a magyar írásbeli érettségi feladatlapokat. Megyénkben 78 helyszínen 6549 fő tesz érettségi vizsgát a tavaszi vizsgaidőszakban. Emelt szintű megméretésre 1833 fő jelentkezett, középszinten 4716-an vizsgáznak. A megyében összesen 2878-an szakgimnáziumokban, 3467-en gimnáziumokban érettségiznek. A kormányhivatalban jelentkezettek száma 204 fő – tájékoztatta lapunkat a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal.

