Új ablakok és külső festés a putnoki középiskolában

A Gomba Levente Gimnáziumban lassan a végéhez közeledik az intézmény felújítása. Két hónapja tart a kivitelezés, amely néhány hetet ugyan csúszik, de rövidesen már a kor követelményeinek megfelelő körülmények várják a diákokat.

Sándorné Gyurcsik Erika iskolaigazgató megjegyezte: a lány- és fiúmosdóban, valamint a két öltözőben is zajlik a munka, a hátsó épületrészben pedig ismét kialakítottak két wc-t. Ez régen, a napközis időszakban megvolt, utána azonban egyáltalán nem használták. Ezenkívül a tantermekben fölszedték az idejétmúlt parkettát, betonozás után mindenhol linóleumot helyeztek le a földre.

Festés, burkolás

– A hátsó épületrészben a külső nyílászárók cseréje megtörtént – tette hozzá Sándorné Gyurcsik Erika. – Emellett az érintett osztálytermekben a festés is megvalósult, most pedig már kívülről is felállványozták az épületet. Mégpedig azért, mert külső festést is kap, valamint az eddig nem használt belső udvar felét járólappal látják el, így a diákok rövidesen ezt a területet is birtokba vehetik. A második tanévben nem egyszerű feladat összehangolni a tanítást és a kivitelezést, de azon vagyunk, hogy az iskolában minden zökkenőmentesen, párhuzamosan haladjon, amíg a munkálatok be nem fejeződnek.

ÉM-ME

