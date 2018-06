Úgy tűnik, visszatérhetnek Miskolcra és környékére is az „elköszönt” macik

Másról sem szólnak a hírek már jó néhány hete, mint az országban kóborló medvékről. Először a valójában nőstény Robi járta be a fél országot, ő Nógrád megyétől egészen Csongrádig, Sándorfalváig vándorolt, ahol aztán elfogták, majd miután megerősödött, a szlovák határnál szabadon engedték.

Néhány nappal később aztán Sajókeresztúron vélték látni őt. Azt a tényt, hogy barnamedve járt a településen, kamera is rögzítette, azonban később kiderült, hogy ez egy másik állat volt, aki bocsával indult útnak. Akkor a medve településről településre kóborolt a Sajó völgyében, és bár már jó ideje elhagyta megyénket, Arnóton még múlt héten is látni vélték – azóta kiderült – tévesen.

Ismét jönnek

Ennek ellenére úgy tűnik fel kell készülni arra, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk medvével, a szakemberek szerint ugyanis mostantól ismét nagyobb számban lesznek jelen hazánkban.

Gombkötő Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság zoológiai szakreferense érdeklődésünkre elmondta, azt pontosan nem lehet megmondani, hogy hány medve élhet szabadon a hazánkban, de illetőségi területükön négy-öt állat egészen bizonyosan él.

– Abban biztosak vagyunk, hogy ezek a medvék természetes úton jelentek meg mind a Bükki, mind pedig a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Elképzelhető, hogy élelemszerzés miatt jöttek, más feltételezések szerint a párzás miatti aktivitás hajtja őket, erről csak feltételezéseink vannak – részletezte.

Sosem tűntek el teljesen

Európában néhány évszázada még általánosan elterjedt volt a barnamedve, de egészen az utóbbi évekig néhány magasabb hegységbe szorultak vissza. Bár a XIX. század második felétől a mai Magyarország területén is egyre ritkábbak voltak a medveészlelések, Gombkötő Péter szerint azonban teljesen nem tűntek el innen. Bár nem túl nagy számban, de az 1990-as évek elején is voltak még hazánk területén. Az 1950-es évektől pedig újabb adatok vannak a fajról. Érdekes módon éppen azokon a területeken bukkantak fel, ahol manapság is észlelik az állatokat, a nyolcvanas évek közepén például a Sajó-völgyben – mondta Gombkötő Péter, aki hozzátette azt is, mivel akkor még nem voltak védettek, többnyire trófeaként végezték.

A zoológiai szakreferens felhívta a figyelmet a „katasztrófaturizmus” problémájára is, mint mondta, komoly gondot okozhat, hogy a kíváncsiskodók hamarabb jutnak el egy-egy helyszínre, mint a nemzeti parkok szakemberei.

– A területünkön felbukkant mackók eddig semmiféle agressziót nem mutattak, ők alapvetően nem keresik a mi társaságunkat, jó lenne, ha mi is békén hagynánk őket – szögezte le Gombkötő Péter.

Az elmúlt hetekben egyébként a nemzeti parkok tájékoztatást adtak ki, mi a teendő akkor, ha medvével találkozunk.

Együtt kell élnünk

Gombkötő Péter mindenkit arra biztatott, hogy ismerkedjen meg ezek tartalmával, mert nagyon fontos és sürgős is újból megtanulnunk együtt élni az őshonos nagyragadozókkal.

– Ha medvével találkozunk az erdőben, igyekezzünk úgy viselkedni, hogy ne vonjuk magunkra a figyelmét, ha még nem vett észre. Ha meglátott minket, akkor óvatosan próbáljunk meg kilépni a látóteréből, fontos, hogy ne tegyünk hirtelen mozdulatokat, ne keltsünk olyan helyzetet, amelyet veszélyesnek érezhet, mert abban az esetben megpróbálhatja megvédeni magát, vagy bocsait – zárta szakember.

A Bükki Nemzeti Park munkatársai „Hagyjuk békésen a medvéket!” című közleményükben is próbálják felhívni a figyelmet arra, hogy ne kutassunk az erdőben medvék után. Ehelyett észlelés esetén haladéktalanul értesítsük az illetékes nemzeti parkot, vagy a rendőrséget a 112-es hívószámon.

– Tajthy Ákos –

M1: Szolnokon láttak egy barna medvét Budapest - Szolnokon láttak egy barna medvét, az állatról videófelvétel is készült. Az M1 aktuális csatorna vasárnap arról számolt be, hogy az állatról horgászoknak sikerült felvételt készíteniük, amikor a Holt-Tiszában úszott. A felvétel hitelességét a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársa is meger... Tovább a cikkhez

Már mindenhol medvét látnak! Arnót - Szerdán délután Arnót határából jelezték, hogy medvét láttak a szántóföldön, de úgy tűnik, rosszul láttak. Az ember általában nem úgy sétál, kerékpározik, autózik, vagy éppen kirándul, hogy azt figyeli közben, nem kerül-e elő egy medve. Tekintve, hogy napokig sétált egy mackó a bocsával a... Tovább a cikkhez

Az anyjuk is lejárhatott kukázni a városokba Miskolc - Miért kóborolnak a barnamedvék lakott települések közelében? – kérdeztük a szak­embert. Az elmúlt napokban másról sem szóltak a híradások, mint az országban kóborló medvékről. Méghozzá olyanokról, amelyek természetes élőhelyüket hátra­hagyva lakott területeken bukkantak fel hol itt, hol... Tovább a cikkhez

Az élőhelyét keresi bocsával az anyamedve Mezőkövesd, Miskolc - Kedden délután Mezőkövesd határában járt a „megye mackója”, így a haladási irányát tekintve kérdéses, hogy meddig marad megyénk határain belül. Nem turistalátványosság Folyamatosan az anyamedve, és egy év körüli bocsa közelében vannak a Bükki Nemzeti Park természetőrei, nem t... Tovább a cikkhez

Szelfitilalom: a medve nem játék - Avagy együtt tudunk élni visszatérő nagyragadozóinkkal? Budapest, Miskolc - A hazánkban kóborló, majd az elmúlt héten szabadon engedett barnamedve, Robi esetét sorra követik a médiában megjelenő hírek és videók különböző medveészlelésekről. A WWF Magyarország szerint az eset rávilágított arra, hogy mennyire fontos és sürgető újra megtanulnunk együtt élni... Tovább a cikkhez

A medvék nem félnek az emberektől Borsod-Abaúj-Zemplén - A szakember szerint a hírekbe bekerült barnamedvék urbanizálódhattak. Rövid időn belül már a második olyan medve miatt izgulhatunk, amely lakott területeket átszelve kóborol az országban. A múlthéten a szlovák határtól egészen Csongrád megyéig kalandozott el egy nőstény, az... Tovább a cikkhez

Településről településre jár a Sajó mentén a maci Miskolc - A szakember szerint egyre gyakrabban láthatunk majd medvét a szaporulat miatt. Ismét egy medve vándorlása tartja lázban az országot. Az állatot először szombat reggel egy autós látta Sajóecsegnél, majd Sajókeresztúron a térfigyelő kamera is rögzítette a település egyik játszóterén futká... Tovább a cikkhez

Medve tartja lázban Borsod-Abaúj-Zemplén megyét, de egy új maci Borsod-Abaúj-Zemplén - Felsőzsolcán látták utoljára a medvét, aztán eltűnt az emberek elől. Az állatot először szombat reggel egy autós látta Sajóecsegnél, majd Sajókeresztúron a térfigyelő kamera is rögzítette a település egyik játszóterén. Később Szirmabesenyő határából érkezett jele... Tovább a cikkhez

Zsolcán is járt a szabadnapos maci Felsőzsolca, Miskolc - Felsőzsolcát is meglátogatta vasárnap délután megyénk kedvenc medvéje. Mint arról korábban beszámoltunk, szombat reggel Sajókeresztúron bukkant fel egy medve. A mackó – akiről eleinte azt gondolták, hogy azonos a néhány napja szabadon engedett, korábban a fél ors... Tovább a cikkhez

Valószínűleg nem Robi mackó sétafikál Miskolc környékén Miskolc - Telefonon értük el annak az autónak az utasait, akik reggel a József Attila utcán találkoztak a Sajó mellett kódorgó medvével, aki a legfrissebb hírek szerint nem azonos a néhány nappal ezelőtt elengedett mackóval. Mint arról korábban beszámoltunk, a népszerű közösségi portálon jelent m... Tovább a cikkhez

Videó: A József Attila úton járt a megszökött mackó! Miskolc - A miskolci József Attila utcán tűnt fel vasárnap a reggeli órákban a szombaton Sajókeresztúron látott medve. Mint megtudtuk a medvét legutóbb szombaton délután Sajókeresztúr, Sajóecseg határában látták, ezután egy időre eltűnt a szakemberek szeme elől. A jelek szerint délre vette az irá... Tovább a cikkhez

Medve Sajókeresztúron: „Elsőre el sem hittük, hogy nálunk ilyen megtörténhet” Sajókeresztúr, Szirmabesenyő - Sajókeresztúr és Szirmabesenyő polgármestere is megerősítette a környéken kószáló medvéről szóló híreket. Kollár Miklós, a sajókeresztúri polgármester érdeklődésünkre elmondta, a települési térfigyelő kamerák kezelői vették észre a medvét a monitorokon, ezt a felvét... Tovább a cikkhez

A Sajó parton kóborol a barnamedve Sajóecseg, Sajókeresztúr - Bár több helyen is látták, egy ideje eltűnt a mindenkit izgalomban tartó barnamedve. Mint megtudtuk, az első észlelés nem sokkal reggel 5 óra után volt, amikor is egy autós látta Sajóecsegnél. Ezt követte a reggeli Sajókeresztúron, ahol fotók és videók is készültek az á... Tovább a cikkhez

Videó: Besétált a maci a borsodi faluba Sajókeresztúr - Nem kicsit lepődtek meg azok, akik egy az utcán bandukoló medvével találták magukat szemközt szombaton reggel. Szombaton reggel egy barnamedvét szúrtak ki a sajókeresztúriak a település egyik utcájában, amint békésen nézelődött, hogy merre is tovább. A felbolydulásra aztán nyakába... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA