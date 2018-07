Úgy tűnik, marad a tavalyi

A Grand Tokaj Zrt. Tokaj-Hegyalja legnagyobb felvásárlójaként és borászataként a korábbi évekhez hasonlóan különféle minőségi és terméskategóriában több mint 1000 helyi kistermelővel megkezdi a szerződéskötést a szőlő felvásárlására.

Jó évjárat

A korábban Tokaj Kereskedőház néven ismert nemzeti tulajdonban lévő vállalat, a Grand Tokaj Zrt. 2013-ban hirdette meg minőségi megújulási programját. Ehhez elengedhetetlen a minőségi szőlő tudatos és ellenőrzött felvásárlása, amelyhez a szerződéskötést most kezdi meg a Grand Tokaj. A szőlő jelenlegi érettségi állapota alapján idén egy jó évjáratra és a szokásoshoz képest két héttel korábbi szüreti kezdésre számítunk – közölte Goreczky Gergely, a Grand Tokaj Zrt. vezérigazgatója. Az ültetvény-ellenőrzés során kiválasztott parcellákról több terméskategóriában közel 90 ezer mázsa szőlő felvásárlása is lehetséges a legnagyobb tokaji borászatnál az évjárat függvényében. A Grand Tokaj Zrt. tartani tudja a tavalyi felvásárlási árakat. Ez azt jelenti, hogy az eredetvédett tokaji borok alapanyagát adó tokaj (OEM) szőlő ára legalább 100 forint/kilo­gramm lesz a 2018-as szüret során, de fajtától és mustfoktól függően 140–250 forint/kilogramm között is lehet.

130 forint Tokajban

Tegnap A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa közzétette a 2018. évi borszőlőátlagár-előrejelzését. A közzétett prognózisban például a Tokaji borvidéken a sárga fehér muskotály borszőlőre 130 forint kilogrammonkénti várható nettó átlagárat jeleznek.

ÉM-MTI

