Úgy érzi, még van jó pár éve Miskolcon

Szeret jó alkotóközösségekhez tartozni Gáspár Tibor Jászai-díjas, Érdemes művész, aki 2012 óta tagja ismét a Miskolci Nemzeti Színház társulatának.

– Bár a hosszú pályám során sokfelé megfordultam, alapvetően hűséges típus vagyok. 1980-ban a főiskola után rögtön itt kezdtem, Miskolcon, ahol eltöltöttem nyolc szép évet. Most is már a hetediket taposom ebben a színházban, viszont közben azért sokfelé megfordultam. Tizenöt évet Békéscsabán, kilencet Nyíregyházán éltem és alkottam. A váltásaim sokszor igazgatók, vagy művészeti vezetők változása miatt következtek be – kezdte.

Nagy felnőtt mese

Gáspár Tibor férfi főszerepet alakít a néhány hete bemutatott „Hello, Dolly!”-ban. A színművész nagy ajándéknak nevezte, hogy eljátszhatja annak a Horace Vandergeldernek a szerepét, akit az 1969-es filmben Walter Matthau formált meg.

„Ez egy nagy-nagy felnőtt mese, tehát annyira komolyan nem szabad venni. Részleteiben viszont mégiscsak nagyon ismerős emberi kapcsolatokat piszkál. Dollynak van egy nagy terve, amit véghez akar vinni, és ez nyilván sikerül is neki a végén, mindenféle buktatókkal. Főleg én vagyok neki a buktató, vagyis a karakterem: a megrögzött agglegény, egy kicsikét nőgyűlölő, magányos, de mégis, valamit azért keres a világban és nem veszi észre, hogy Dolly az, aki ott van mellette végig.”

A fiatalok a primerebb, egyszerűbb, vaskosabb poénokon nevetnek – folytatta –, azt veszik és azonnal vissza is jelzik. „Az idősebb nézők ellenben észreveszik ezt a nagyon finom, már-már felnőtt mesébe való ellentmondást, amin felkacagnak, mert magukra ismernek. A színháznak ez a lelke, lényege. A legjobb az, amikor minden korosztály együtt ül a székekben. Egymást viszik, nevelik, és ezáltal ezt a tudást is átadják egymásnak. Kohézió ez a nézőtéren, és ez valami csodálatos érzés.”

Érdekes, izgalmas figura

Nem ez volt az első bemutatója Gáspár Tibornak az évadban, a Csehov dráma alapján Rusznyák Gábor által rendezett Három nővérben Csebutikin szerepét alakítja.

– Nagyon érdekes, izgalmas figura ő: alkoholista, cinikus, olyan, mint egy magányos, nagy gyerek, de közben katona, orvos, értelmiségi az isten háta mögött, aki nem kapott semmit az élettől, csak annyit, hogy ennél a három lánynál lakhat – tette hozzá. Gáspár Tibor ismét hosszútávra rendezkedett be Miskolcon, mint mondta, itt most jól érzi magát.

– Itt minden ideális szakmailag és emberileg is. Adott a nagyszerű társulat, mely folyamatosan épül, adott a jó vezetés, ezért vagyok itt hetedik éve. Azt, hogy mit hoz a jövő, nem tudom, de úgy érzem, még van egy jó pár évem itt, Miskolcon – zárta.

ÉM-TÁ

„Vágyak nélkül nem érdemes élni!” Miskolc - Bányai Mirjam megélve szereti visszaadni a karakterek lényegét. Julie ki akar törni saját világa korlátaiból, amihez első eszköze a hatalom. Az biztos, hogy szeret játszadozni. Jean ambiciózus, de meg is dolgozott a pozíciójáért. Kristine-nek elvei vannak, és oka az aggodalomra. A Julie... Tovább a cikkhez

Itt egyetlen állandó van, a változás Miskolc - Mészöly Anna színművész számára az jelenti a sikert, ha a társu­lattal valami igazit al­kothat. Egy évadban öt bemutató. Nem kevés. Mészöly Anna, a Miskolci Nemzeti Színház fiatal színművésze mégis tökéletesen elégedett. Mint fogalmaz, neki sok munkára és leterhelésre van szüksége, mert... Tovább a cikkhez

Miskolcon az egyik legtöbbet játszó utolsó éves színészhallgató Miskolc - A gyakorlati időszak utolsó darabja lesz A velencei kalmár. Litauszky Lilla a Színház- és Filmművészeti Egyetem zenés színész szakirányának végzős hallgatójaként érkezett Miskolcra, és hamarosan három darabban láthatja a miskolci közönség. A cirkuszhercegnő című operettben, a Hello, Dol... Tovább a cikkhez

Miskolcon válhat egy nagy álom igazi valóssággá Miskolc - Nem szerepelt még operettben és nagyon tetszik neki, hogy sokféle stílust egyszerre kell csinálni. A mindössze 21 éves Harangozó Lili Júlia három éve végzett a Győri Tánc és Képzőművészeti Iskolában nyolc év tanulás után klasszikus balett szakon. A középiskolai alapképzést követően egy ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA